VÍDEO: “Não tentem fazer isso em casa” – Arda Güler marca um gol espetacular a partir do seu próprio campo, enquanto o Real Madrid goleia o Elche

O técnico Álvaro Arbeloa mal conseguiu conter a emoção ao falar sobre o gol durante a coletiva de imprensa pós-jogo. O ex-zagueiro do Real Madrid, que se adaptou perfeitamente ao papel de treinador, sugeriu que o gol foi único o suficiente para ser preservado para sempre. O gol coroou uma noite em que o Real Madrid ficou a apenas um ponto do líder Barcelona.

“É preciso pegar uma moldura e colocar isso nela. É algo incomum. Maravilhoso. Vi todo mundo levantar as mãos de espanto, eu também. Valeu a pena ter pago um ingresso, ou dois, ou três, para ver o que ele fez”, disse Arbeloa aos repórteres ao refletir sobre o placar de 4 a 1.

Enquanto Guler ganhava as manchetes, Federico Valverde continuou em grande forma após o hat-trick no meio da semana contra o Manchester City. O meio-campista uruguaio ampliou a vantagem do Real Madrid pouco antes do intervalo, acertando o ângulo superior com um finalização precisa, depois que Antonio Rudiger havia aberto o placar ao aproveitar uma bola perdida. Os anfitriões mantiveram o controle total durante toda a partida, com Dean Huijsen marcando o terceiro gol com uma cabeçada imponente após cruzamento de Daniel Yanez. Embora um gol contra de Manuel Ángel tenha dado ao Elche um breve lampejo de esperança, os visitantes nunca pareceram capazes de montar uma recuperação genuína.