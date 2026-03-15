O momento mais marcante da noite aconteceu aos 88 minutos da partida, quando Guler, que havia entrado no lugar de Vinicius Júnior, percebeu que o goleiro do Elche, Matias Dituro, estava muito afastado da linha do gol. Demonstrando uma visão de jogo muito além dos seus 21 anos, o meia-atacante lançou um chute por cima com precisão perfeita a partir de uma distância de 68,6 metros, que passou por cima do goleiro em retirada e entrou no gol.
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VÍDEO: “Não tentem fazer isso em casa” – Arda Güler marca um gol espetacular a partir do seu próprio campo, enquanto o Real Madrid goleia o Elche
A jogada heroica de Guler na linha do meio-campo
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Arbeloa enlouquece com o lançamento de Guler
O técnico Álvaro Arbeloa mal conseguiu conter a emoção ao falar sobre o gol durante a coletiva de imprensa pós-jogo. O ex-zagueiro do Real Madrid, que se adaptou perfeitamente ao papel de treinador, sugeriu que o gol foi único o suficiente para ser preservado para sempre. O gol coroou uma noite em que o Real Madrid ficou a apenas um ponto do líder Barcelona.
“É preciso pegar uma moldura e colocar isso nela. É algo incomum. Maravilhoso. Vi todo mundo levantar as mãos de espanto, eu também. Valeu a pena ter pago um ingresso, ou dois, ou três, para ver o que ele fez”, disse Arbeloa aos repórteres ao refletir sobre o placar de 4 a 1.
Enquanto Guler ganhava as manchetes, Federico Valverde continuou em grande forma após o hat-trick no meio da semana contra o Manchester City. O meio-campista uruguaio ampliou a vantagem do Real Madrid pouco antes do intervalo, acertando o ângulo superior com um finalização precisa, depois que Antonio Rudiger havia aberto o placar ao aproveitar uma bola perdida. Os anfitriões mantiveram o controle total durante toda a partida, com Dean Huijsen marcando o terceiro gol com uma cabeçada imponente após cruzamento de Daniel Yanez. Embora um gol contra de Manuel Ángel tenha dado ao Elche um breve lampejo de esperança, os visitantes nunca pareceram capazes de montar uma recuperação genuína.
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Preparação para o confronto contra o Manchester City
A vitória serve como um aquecimento perfeito para a viagem de terça-feira ao Etihad Stadium. Os Blancos têm uma vantagem confortável de 3 a 0 sobre o Manchester City na eliminatória das oitavas de final da Liga dos Campeões, e a natureza da vitória sobre o Elche permitiu a Arbeloa fazer uma rotação no elenco. Figuras-chave como Valverde, que marcou seu quinto gol em três jogos, foram substituídas mais cedo para poupar energia. No entanto, o técnico continua cauteloso em relação ao desafio que os espera na Inglaterra, apesar do bom momento no campeonato nacional. “Vai ser muito difícil; eles vão nos levar ao limite e teremos que sofrer. Temos uma boa vantagem, mas não podemos nos acomodar. Sabemos, por anos anteriores, que quando eles estão em alta, atropelam qualquer um”, alertou Arbeloa.