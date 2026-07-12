Traduzido por
VÍDEO: “Não me desrespeite” - Lionel Messi se envolve em discussão acalorada com árbitro da Copa do Mundo, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina diz ao árbitro da FIFA como deve se comportar
Messi perde a paciência com o árbitro
A partida em si foi uma montanha-russa de emoções, terminando, por fim, com uma vitória dramática por 3 a 1 na prorrogação para a equipe de Lionel Scaloni. Embora os gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez tenham garantido a classificação, a imagem de Messi repreendendo o árbitro dominou as discussões nas redes sociais após o apito final.
A tensão atingiu o auge durante uma jogada de bola parada, quando a Suíça se preparava para cobrar uma falta. Messi, posicionado na barreira defensiva, achou que Pinheiro estava sendo excessivamente agressivo ao organizar os jogadores. De acordo com especialistas em leitura labial da transmissão, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro fez uma advertência severa ao árbitro, dizendo: “Fale comigo direito. Não me desrespeite. Fale comigo direito; eu falei com você direito.”
Assista ao vídeo
A crescente projeção de Pinheiro no futebol mundial
Pinheiro não é novato nos grandes palcos. Aos 38 anos, o árbitro português é amplamente considerado um dos melhores árbitros do futebol europeu. Ele construiu uma sólida reputação por meio de seu trabalho no futebol nacional e em competições continentais, o que levou à sua inclusão no grupo de árbitros para o torneio na América do Norte.
Tendo recebido seu crachá internacional da FIFA em 2016, Pinheiro passou anos lidando com ambientes de alta pressão, incluindo a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA de 2025. No entanto, lidar com uma personalidade tão marcante quanto a de Messi durante uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo revelou-se um desafio único para o árbitro nascido em Vila Nova de Famalicão.
- AFP
Os atuais campeões avançam para as semifinais
A vitória por um triz contra uma seleção suíça resistente significa que a Argentina continua no caminho certo para defender o título conquistado no Catar. A liderança de Messi, tanto por meio de seu jogo quanto de sua disposição para enfrentar a autoridade, continua sendo o coração de uma equipe que busca se tornar a primeira a conquistar dois Mundiais consecutivos desde a lendária seleção brasileira de 1962. As expectativas estão agora nas alturas, enquanto a Argentina se prepara para um confronto sensacional nas semifinais contra a Inglaterra nesta quarta-feira.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.