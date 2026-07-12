VÍDEO: “Não me desrespeite” - Lionel Messi se envolve em discussão acalorada com árbitro da Copa do Mundo, enquanto o maior jogador de todos os tempos da Argentina diz ao árbitro da FIFA como deve se comportar

A partida em si foi uma montanha-russa de emoções, terminando, por fim, com uma vitória dramática por 3 a 1 na prorrogação para a equipe de Lionel Scaloni. Embora os gols de Julián Álvarez e Lautaro Martínez tenham garantido a classificação, a imagem de Messi repreendendo o árbitro dominou as discussões nas redes sociais após o apito final.

A tensão atingiu o auge durante uma jogada de bola parada, quando a Suíça se preparava para cobrar uma falta. Messi, posicionado na barreira defensiva, achou que Pinheiro estava sendo excessivamente agressivo ao organizar os jogadores. De acordo com especialistas em leitura labial da transmissão, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro fez uma advertência severa ao árbitro, dizendo: “Fale comigo direito. Não me desrespeite. Fale comigo direito; eu falei com você direito.”