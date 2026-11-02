O Al-Nassr conquistou uma vitória contundente sobre o anfitrião Pakhtakor, do Uzbequistão, pelo placar de 6 a 2, na noite de segunda-feira, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, jogo no qual o clube impôs seu poderio ofensivo, enquanto o português João Félix roubou os holofotes com uma atuação excepcional, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr entrou no confronto com a ambição de conquistar sua segunda vitória no torneio continental, após o adiamento de sua partida diante do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e conseguiu transformar sua superioridade ofensiva em uma goleada de seis gols assinada por mais de um jogador, mas Félix foi o principal motor por trás do triunfo, ao marcar dois gols e dar duas assistências.