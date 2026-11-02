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النصر السعودي - دوري روشن السعوديx/Alnassr_fc
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Vídeo: na ausência de Cristiano Ronaldo, furacão Félix comanda goleada do Al-Nassr sobre o Pakhtakor

Pakhtakor Tashkent x Al-Nassr
Pakhtakor Tashkent
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
C. Ronaldo
J. Felix
Uzbequistão
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Portugal

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O Al-Nassr conquistou uma vitória contundente sobre o anfitrião Pakhtakor, do Uzbequistão, pelo placar de 6 a 2, na noite de segunda-feira, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, jogo no qual o clube impôs seu poderio ofensivo, enquanto o português João Félix roubou os holofotes com uma atuação excepcional, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo.

O Al-Nassr entrou no confronto com a ambição de conquistar sua segunda vitória no torneio continental, após o adiamento de sua partida diante do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e conseguiu transformar sua superioridade ofensiva em uma goleada de seis gols assinada por mais de um jogador, mas Félix foi o principal motor por trás do triunfo, ao marcar dois gols e dar duas assistências.

  • Félix incendeia o confronto com dois gols e duas assistências

    O craque português começou fabricando o primeiro gol, quando lançou um passe mágico para Abdullah Al-Hamdan aos 15 minutos, aproveitado pelo atacante saudita com uma finalização forte que balançou as redes, antes de o próprio Félix assumir a tarefa de marcar apenas dois minutos depois, após driblar a defesa do Pakhtakor dentro da área e depositar a bola nas redes.

    E Félix não se contentou com isso, voltou a balançar as redes aos 32 minutos, aproveitando um passe do senegalês Sadio Mané, completando seu dueto pessoal, antes de deixar uma nova marca aos 53 minutos, após cobrar um escanteio do qual mandou um cruzamento preciso que Abdulelah Al-Amri completou com uma cabeçada dentro do gol.

  • Gharib e Angelo completam o sexteto do Al-Nassr

    O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, promoveu diversas mudanças ao longo do segundo tempo, permitindo que o reserva Abdulrahman Ghareeb marcasse o quinto gol aos 62 minutos, após receber um passe de Sadio Mané, dando sequência à superioridade ofensiva da equipe sobre os donos da casa.

    Aos 79 minutos, Angelo Gabriel fechou a goleada, aproveitando uma bela jogada individual de Abdullah Al-Hamdan para mandar a bola às redes e confirmar a superioridade do Al-Nassr, que encerrou o confronto com uma grande vitória por 6 a 2.

  • 8 participações em gols de Félix em duas partidas

    Félix elevou seu total para 8 participações em gols nas últimas duas partidas, após servir quatro assistências na vitória sobre o Al-Khaleej pela décima segunda rodada da Roshn League, para em seguida marcar dois gols e dar duas assistências diante do Pakhtakor, alcançando quatro participações em gols em duas partidas consecutivas pela segunda vez seguida, e a quarta em sua carreira profissional.

    Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 6 pontos na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, após conquistar seu segundo triunfo no torneio, dando a si mesmo um impulso importante em sua trajetória continental, enquanto Félix seguiu confirmando seu valor ofensivo, depois de se tornar uma das principais chaves da superioridade na escalação de Postecoglou.

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