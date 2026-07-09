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England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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VÍDEO: Morgan Rogers é pego de surpresa por um “estagiário de jornalismo” enquanto o astro da Inglaterra é pressionado a citar o nome do jogador mais rápido dos Three Lions

M. Rogers
D. Spence
Inglaterra
Noruega x Inglaterra
Noruega
Copa do Mundo
Tottenham
Aston Villa

O meio-campista da Inglaterra, Morgan Rogers, recebeu uma surpresa inesperada durante sua mais recente coletiva de imprensa na base de treinamento da seleção para a Copa do Mundo, em Kansas City. O jogador de 23 anos foi colocado em uma situação hilária quando seu companheiro de seleção, Djed Spence, invadiu a sala de imprensa para exigir respostas sobre quem é o verdadeiro rei da velocidade do time.

  • England Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spence invade a sala de imprensa

    O meia do Aston Villa foi pego completamente de surpresa enquanto conduzia uma coletiva de imprensa agendada no KC Parks. Um rosto conhecido de repente tomou o microfone, com o lateral do Tottenham se passando por um jornalista novato para interrogar seu colega da seleção. Essa brincadeira quebrou o gelo instantaneamente, forçando o homem no pódio a resolver publicamente uma disputa em andamento no vestiário sobre o jogador mais veloz do time.

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  • Rogers encerra o debate sobre a velocidade

    Spence aproveitou esse momento para perguntar sobre a verdade por trás dos rumores sobre o jogador mais rápido da seleção dos Três Leões. Ele perguntou: “Tem havido muita especulação nas últimas semanas sobre quem é o mais rápido do time. É verdade que Djed Spence é o mais rápido do time?”

    Rogers soltou uma gargalhada antes de finalmente dedicar toda a sua atenção à pergunta inusitada e colocar o nome de Anthony Gordon na disputa. O craque do Villa respondeu: “Digamos apenas que eu não apostaria contra você em uma corrida”, disse ele a Spence. “Mas há alguns que dizem que poderiam vencer você. Anthony Gordon é um deles, então eu gostaria de ver essa corrida. Vamos ver quem ganha. Mas eu não apostaria contra você.”

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  • norway englandGetty Images

    A espera pelo confronto eliminatório contra a Noruega

    A Inglaterra agora está voltando seu foco para enfrentar a forte seleção da Noruega no confronto das quartas de final em Miami. Thomas Tuchel precisa reorganizar sua defesa após o cartão vermelho recebido pelo zagueiro central Jarell Quansah durante o recente confronto acirrado contra o México. No entanto, o ímpeto dessa vitória heróica sobre o El Tri, aliado ao excelente desempenho de Jude Bellingham, dará aos Três Leões a esperança de que possam chegar às semifinais.

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