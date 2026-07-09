VÍDEO: Morgan Rogers é pego de surpresa por um “estagiário de jornalismo” enquanto o astro da Inglaterra é pressionado a citar o nome do jogador mais rápido dos Three Lions

Spence aproveitou esse momento para perguntar sobre a verdade por trás dos rumores sobre o jogador mais rápido da seleção dos Três Leões. Ele perguntou: “Tem havido muita especulação nas últimas semanas sobre quem é o mais rápido do time. É verdade que Djed Spence é o mais rápido do time?”

Rogers soltou uma gargalhada antes de finalmente dedicar toda a sua atenção à pergunta inusitada e colocar o nome de Anthony Gordon na disputa. O craque do Villa respondeu: “Digamos apenas que eu não apostaria contra você em uma corrida”, disse ele a Spence. “Mas há alguns que dizem que poderiam vencer você. Anthony Gordon é um deles, então eu gostaria de ver essa corrida. Vamos ver quem ganha. Mas eu não apostaria contra você.”