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VÍDEO: Morgan Rogers é pego de surpresa por um “estagiário de jornalismo” enquanto o astro da Inglaterra é pressionado a citar o nome do jogador mais rápido dos Three Lions
- Getty Images Sport
Spence invade a sala de imprensa
O meia do Aston Villa foi pego completamente de surpresa enquanto conduzia uma coletiva de imprensa agendada no KC Parks. Um rosto conhecido de repente tomou o microfone, com o lateral do Tottenham se passando por um jornalista novato para interrogar seu colega da seleção. Essa brincadeira quebrou o gelo instantaneamente, forçando o homem no pódio a resolver publicamente uma disputa em andamento no vestiário sobre o jogador mais veloz do time.
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Rogers encerra o debate sobre a velocidade
Spence aproveitou esse momento para perguntar sobre a verdade por trás dos rumores sobre o jogador mais rápido da seleção dos Três Leões. Ele perguntou: “Tem havido muita especulação nas últimas semanas sobre quem é o mais rápido do time. É verdade que Djed Spence é o mais rápido do time?”
Rogers soltou uma gargalhada antes de finalmente dedicar toda a sua atenção à pergunta inusitada e colocar o nome de Anthony Gordon na disputa. O craque do Villa respondeu: “Digamos apenas que eu não apostaria contra você em uma corrida”, disse ele a Spence. “Mas há alguns que dizem que poderiam vencer você. Anthony Gordon é um deles, então eu gostaria de ver essa corrida. Vamos ver quem ganha. Mas eu não apostaria contra você.”
- Getty Images
A espera pelo confronto eliminatório contra a Noruega
A Inglaterra agora está voltando seu foco para enfrentar a forte seleção da Noruega no confronto das quartas de final em Miami. Thomas Tuchel precisa reorganizar sua defesa após o cartão vermelho recebido pelo zagueiro central Jarell Quansah durante o recente confronto acirrado contra o México. No entanto, o ímpeto dessa vitória heróica sobre o El Tri, aliado ao excelente desempenho de Jude Bellingham, dará aos Três Leões a esperança de que possam chegar às semifinais.
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