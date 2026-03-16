VÍDEO: Momento extremamente constrangedor em que o goleiro Marc-André ter Stegen não pode votar na eleição para a presidência do Barcelona devido a um “erro administrativo”

Em uma cena que rapidamente se tornou viral, Ter Stegen foi visto tendo sua chance de votar negada na seção eleitoral, após esperar na fila pela sua vez. O goleiro de 33 anos, que atualmente está emprestado ao Girona, estava entre os milhares de sócios que deveriam participar da disputa eleitoral de alto risco entre Joan Laporta e Victor Font.

O goleiro veterano chegou ao estádio pronto para dar sua opinião sobre o rumo futuro do clube, mas foi recebido com uma rejeição fria por parte dos mesários. Aparentemente, o nome do jogador da seleção alemã não constava no cadastro eleitoral, o que levou a uma troca de palavras incrivelmente constrangedora diante das câmeras e dos outros torcedores no Spotify Camp Nou.