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marc-andre-ter-stegen(C)Getty Images
Muhammad Zaki

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VÍDEO: Momento extremamente constrangedor em que o goleiro Marc-André ter Stegen não pode votar na eleição para a presidência do Barcelona devido a um “erro administrativo”

O goleiro do Barcelona, Marc-André ter Stegen, passou por um momento extremamente constrangedor ao ser inesperadamente impedido de votar na eleição presidencial do clube. O experiente goleiro não pôde exercer seu direito de voto devido a um imprevisto, perdendo assim a chance de dar sua opinião antes de Joan Laporta ser finalmente declarado vencedor.

  • Um momento embaraçoso para Ter Stegen no dia das eleições

    Em uma cena que rapidamente se tornou viral, Ter Stegen foi visto tendo sua chance de votar negada na seção eleitoral, após esperar na fila pela sua vez. O goleiro de 33 anos, que atualmente está emprestado ao Girona, estava entre os milhares de sócios que deveriam participar da disputa eleitoral de alto risco entre Joan Laporta e Victor Font.

    O goleiro veterano chegou ao estádio pronto para dar sua opinião sobre o rumo futuro do clube, mas foi recebido com uma rejeição fria por parte dos mesários. Aparentemente, o nome do jogador da seleção alemã não constava no cadastro eleitoral, o que levou a uma troca de palavras incrivelmente constrangedora diante das câmeras e dos outros torcedores no Spotify Camp Nou.

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  • A explicação do erro administrativo

    A questão decorre das regras específicas que regem a estrutura acionária única do Barcelona. Embora todos os jogadores sejam automaticamente inscritos como sócios do clube ao assinarem com o Blaugrana, a responsabilidade de manter a filiação ativa recai sobre o próprio indivíduo. Uma fonte confirmou à ESPN que Ter Stegen não havia atualizado seus dados de filiação de acordo com os requisitos recentes. Como sua filiação não havia sido devidamente renovada, seus dados não constaram na lista final de 114.504 eleitores qualificados.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ELECTIONAFP

    Laporta obtém vitória esmagadora

    A votação terminou com um rosto conhecido permanecendo no comando. Laporta garantiu um mandato de cinco anos como presidente, superando o desafio de Font. Foi um resultado decisivo para o titular, que conseguiu manter o poder apesar de uma campanha marcada por tensões institucionais e debates de grande repercussão. A vitória de Laporta veio com uma margem significativa de apoio, já que ele obteve mais de 32.000 votos, contra cerca de 14.000 de Font. O resultado dá à diretoria a força que ela afirma ser necessária para conduzir a reforma do estádio e a reestruturação financeira do clube, mantendo ao mesmo tempo a atual vantagem competitiva esportiva sob o comando de Hansi Flick.

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