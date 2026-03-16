Getty Images Sport
Traduzido por
VÍDEO: “Momento de loucura!” – Torcedor leva uma garrafa de água na cabeça; FA é instada a punir Jordan Thompson, do Preston, por sua vergonhosa birra após a substituição
Cenas chocantes em Carrow Road
Thompson foi substituído aos 65 minutos, enquanto o Preston tentava se recuperar no jogo. Visivelmente insatisfeito com o desempenho da equipe — ou talvez com o seu próprio —, o meio-campista deu um chute com o pé direito em uma garrafa que estava na linha lateral. O objeto voou diretamente para a arquibancada da torcida da casa, no Carrow Road, atingindo um torcedor desprevenido.
Assista ao vídeo
Dermot Gallagher dá o veredicto de “cartão vermelho”
O ex-árbitro da Premier League Dermot Gallagher analisou as imagens no programa Ref Watch, da Sky Sports, e ficou perplexo com a falta de disciplina de Thompson. Gallagher sugeriu que o jogador só permaneceu em campo porque a equipe de arbitragem não percebeu o ato inicial de agressão no momento da substituição.
“Por que você faria isso? Se ele será punido hoje, eu não sei. O árbitro não viu porque a substituição já havia sido feita e o assistente estava de costas para a jogada”, explicou Gallagher. “Então, ele teve sorte de não ter sido visto, porque teria sido cartão vermelho naquele dia, sem dúvida. Mas fazer isso é muito perigoso. Alguém também estava bebendo e não percebeu... foi apenas um momento de loucura.”
- Getty Images Sport
Os especialistas exigem uma punição severa da FA
Os apelos por uma suspensão retroativa têm se intensificado, com o ex-atacante do Wolves e do Cardiff City, Jay Bothroyd, expressando sua repulsa pela conduta do jogador. Bothroyd destacou o risco de lesões graves, especialmente se a garrafa tivesse atingido alguém vulnerável na torcida durante a partida da Championship.
Bothroyd disse à Sky Sports: “Acho que ele tem que ser punido por isso, para ser sincero. Isso é realmente perigoso. Se isso acertar alguém no rosto, vai doer muito, mas imagine se isso acertasse uma criança. Acho que foi uma atitude muito ruim do jogador e ele deveria ser punido.”
Publicidade