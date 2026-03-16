VÍDEO: “Momento de loucura!” – Torcedor leva uma garrafa de água na cabeça; FA é instada a punir Jordan Thompson, do Preston, por sua vergonhosa birra após a substituição

O ex-árbitro da Premier League Dermot Gallagher analisou as imagens no programa Ref Watch, da Sky Sports, e ficou perplexo com a falta de disciplina de Thompson. Gallagher sugeriu que o jogador só permaneceu em campo porque a equipe de arbitragem não percebeu o ato inicial de agressão no momento da substituição.

“Por que você faria isso? Se ele será punido hoje, eu não sei. O árbitro não viu porque a substituição já havia sido feita e o assistente estava de costas para a jogada”, explicou Gallagher. “Então, ele teve sorte de não ter sido visto, porque teria sido cartão vermelho naquele dia, sem dúvida. Mas fazer isso é muito perigoso. Alguém também estava bebendo e não percebeu... foi apenas um momento de loucura.”