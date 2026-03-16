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Middlesbrough v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Ahmed Refaat

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VÍDEO: “Momento de loucura!” – Torcedor leva uma garrafa de água na cabeça; FA é instada a punir Jordan Thompson, do Preston, por sua vergonhosa birra após a substituição

A Federação Inglesa de Futebol (FA) foi instada a tomar medidas disciplinares contra Jordan Thompson depois que o meio-campista do Preston North End chutou uma garrafa de água para a arquibancada, atingindo um espectador. O incidente ocorreu durante a derrota por 2 a 0 para o Norwich City, resultado que agrava ainda mais a pressão sobre o técnico Paul Heckingbottom.

  • Cenas chocantes em Carrow Road

    Thompson foi substituído aos 65 minutos, enquanto o Preston tentava se recuperar no jogo. Visivelmente insatisfeito com o desempenho da equipe — ou talvez com o seu próprio —, o meio-campista deu um chute com o pé direito em uma garrafa que estava na linha lateral. O objeto voou diretamente para a arquibancada da torcida da casa, no Carrow Road, atingindo um torcedor desprevenido.

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  • Dermot Gallagher dá o veredicto de “cartão vermelho”

    O ex-árbitro da Premier League Dermot Gallagher analisou as imagens no programa Ref Watch, da Sky Sports, e ficou perplexo com a falta de disciplina de Thompson. Gallagher sugeriu que o jogador só permaneceu em campo porque a equipe de arbitragem não percebeu o ato inicial de agressão no momento da substituição.

    “Por que você faria isso? Se ele será punido hoje, eu não sei. O árbitro não viu porque a substituição já havia sido feita e o assistente estava de costas para a jogada”, explicou Gallagher. “Então, ele teve sorte de não ter sido visto, porque teria sido cartão vermelho naquele dia, sem dúvida. Mas fazer isso é muito perigoso. Alguém também estava bebendo e não percebeu... foi apenas um momento de loucura.”

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    Os especialistas exigem uma punição severa da FA

    Os apelos por uma suspensão retroativa têm se intensificado, com o ex-atacante do Wolves e do Cardiff City, Jay Bothroyd, expressando sua repulsa pela conduta do jogador. Bothroyd destacou o risco de lesões graves, especialmente se a garrafa tivesse atingido alguém vulnerável na torcida durante a partida da Championship.

    Bothroyd disse à Sky Sports: “Acho que ele tem que ser punido por isso, para ser sincero. Isso é realmente perigoso. Se isso acertar alguém no rosto, vai doer muito, mas imagine se isso acertasse uma criança. Acho que foi uma atitude muito ruim do jogador e ele deveria ser punido.”

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