Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
خالد محمود

Traduzido por

VÍDEO: Momento bizarro em que o árbitro fica preso no meio da roda do Chelsea antes do confronto contra o Newcastle

Os torcedores presentes em Stamford Bridge testemunharam uma cena cômica no sábado, quando o time titular do Chelsea “recrutou” o árbitro Paul Tierney para sua reunião pré-jogo. Preso no círculo, o árbitro permaneceu impassível com a bola nas mãos enquanto os jogadores discutiam táticas ao seu redor. Esse momento bizarro criou uma imagem única da Premier League que rapidamente se tornou viral.

  • O convidado indesejado

    O incidente ocorreu justamente quando a tensão aumentava antes do pontapé inicial contra o Newcastle. Tierney já havia assumido sua posição no ponto central do campo quando os jogadores do Chelsea se reuniram. Em vez de se afastarem, eles formaram um círculo diretamente ao redor dele, deixando o árbitro como o centro das atenções sem querer. Embora Tierney parecesse perplexo, manteve a postura profissional, esperando que a multidão de camisas azuis se dispersasse.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Uma tradição criada pelos jogadores

    O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, esclareceu que esse ritual específico, que se tornou uma constante nas últimas semanas, não teve origem no banco de reservas. Após uma reunião semelhante antes da vitória contra o Aston Villa, o técnico explicou que são os jogadores que estão por trás dessa demonstração de união para promover a responsabilidade coletiva.

    Ao abordar a rotina, Rosenior disse: “Não, não foi [ideia minha]. A ideia veio dos jogadores, e eu gosto muito dela porque eles estão demonstrando união, coesão e espírito, e acho que isso é necessário. Antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre táticas ou sistemas, você precisa de um grupo de jogadores dispostos a correr e lutar uns pelos outros.”

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Tierney em destaque

    Como veterano da Premier League, Paul Tierney já viu de tudo, mas ser o centro das atenções durante uma conversa com a equipe provavelmente foi uma novidade. A cena serviu como um momento de descontração antes do clima sério de uma reunião crucial. Para Rosenior, o fato de seus jogadores tomarem essa iniciativa é um sinal positivo do ambiente no vestiário.

Liga dos Campeões
Chelsea crest
Chelsea
CHE
PSG crest
PSG
PSG
Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0