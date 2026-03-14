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VÍDEO: Momento bizarro em que o árbitro fica preso no meio da roda do Chelsea antes do confronto contra o Newcastle
O convidado indesejado
O incidente ocorreu justamente quando a tensão aumentava antes do pontapé inicial contra o Newcastle. Tierney já havia assumido sua posição no ponto central do campo quando os jogadores do Chelsea se reuniram. Em vez de se afastarem, eles formaram um círculo diretamente ao redor dele, deixando o árbitro como o centro das atenções sem querer. Embora Tierney parecesse perplexo, manteve a postura profissional, esperando que a multidão de camisas azuis se dispersasse.
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Uma tradição criada pelos jogadores
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, esclareceu que esse ritual específico, que se tornou uma constante nas últimas semanas, não teve origem no banco de reservas. Após uma reunião semelhante antes da vitória contra o Aston Villa, o técnico explicou que são os jogadores que estão por trás dessa demonstração de união para promover a responsabilidade coletiva.
Ao abordar a rotina, Rosenior disse: “Não, não foi [ideia minha]. A ideia veio dos jogadores, e eu gosto muito dela porque eles estão demonstrando união, coesão e espírito, e acho que isso é necessário. Antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre táticas ou sistemas, você precisa de um grupo de jogadores dispostos a correr e lutar uns pelos outros.”
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Tierney em destaque
Como veterano da Premier League, Paul Tierney já viu de tudo, mas ser o centro das atenções durante uma conversa com a equipe provavelmente foi uma novidade. A cena serviu como um momento de descontração antes do clima sério de uma reunião crucial. Para Rosenior, o fato de seus jogadores tomarem essa iniciativa é um sinal positivo do ambiente no vestiário.
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