O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, esclareceu que esse ritual específico, que se tornou uma constante nas últimas semanas, não teve origem no banco de reservas. Após uma reunião semelhante antes da vitória contra o Aston Villa, o técnico explicou que são os jogadores que estão por trás dessa demonstração de união para promover a responsabilidade coletiva.

Ao abordar a rotina, Rosenior disse: “Não, não foi [ideia minha]. A ideia veio dos jogadores, e eu gosto muito dela porque eles estão demonstrando união, coesão e espírito, e acho que isso é necessário. Antes de qualquer coisa, antes de começar a falar sobre táticas ou sistemas, você precisa de um grupo de jogadores dispostos a correr e lutar uns pelos outros.”