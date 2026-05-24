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VÍDEO: Mohamed Salah supera Steven Gerrard nos recordes do Liverpool com uma assistência espetacular em sua última partida
Salah faz mágica contra o Brentford
Salah protagonizou um lance brilhante durante o empate de 1 a 1 contra o Brentford, no domingo, após cortar pela direita e entrar na área. Ele deu um passe impecável com a parte externa do pé para Jones, que só teve que empurrar a bola para o gol. O atacante impressionou durante toda a partida com 69 toques na bola e 84% de precisão nos passes, completando 32 de seus 38 passes. Antes de ser substituído por Jeremie Frimpong aos 74 minutos, sob uma estrondosa ovação de pé, ele foi uma ameaça constante, registrando quatro chutes no total, com dois no alvo e acertando a trave uma vez, além de criar uma grande chance.
Quebrando o recorde de assistências dos Reds
Essa assistência marcou um marco histórico para o astro egípcio, que bateu oficialmente um recorde de longa data do clube. De acordo com o OptaJoe, Salah chegou a 93 assistências na Premier League pelo Liverpool, ficando a apenas uma de Gerrard na lista dos maiores assistentes da história do clube. Foi uma maneira perfeita de Salah encerrar sua magnífica trajetória de nove anos em Anfield, já que o empate com o Brentford garantiu a classificação dos Reds para a Liga dos Campeões.
Um legado inesquecível em Anfield
Salah deixa para trás um legado impressionante em Anfield. Nesta temporada, ele disputou 41 partidas em todas as competições, jogando 3.136 minutos, marcando 12 gols e dando 10 assistências. Ao longo de sua lendária carreira no clube, ele disputou 442 partidas e marcou 257 gols. Conquistou o título da Premier League duas vezes, venceu a Liga dos Campeões e levantou vários outros troféus. Além disso, conquistou a Chuteira de Ouro da Premier League quatro vezes, tendo marcado 29 gols na temporada 2024-25.
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O que o futuro reserva para o rei egípcio
Ainda não se sabe ao certo para onde Salah irá depois de deixar o Liverpool como jogador sem contrato. No futuro imediato, ele se concentrará exclusivamente na próxima Copa do Mundo com a seleção egípcia. Após esse torneio, ele avaliará cuidadosamente o próximo passo em sua carreira. As opções em potencial variam, segundo relatos, entre ingressar em outras grandes ligas europeias e explorar oportunidades lucrativas na Turquia, na Arábia Saudita ou nos Estados Unidos.