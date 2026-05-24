VÍDEO: Mohamed Salah supera Steven Gerrard nos recordes do Liverpool com uma assistência espetacular em sua última partida

Salah protagonizou um lance brilhante durante o empate de 1 a 1 contra o Brentford, no domingo, após cortar pela direita e entrar na área. Ele deu um passe impecável com a parte externa do pé para Jones, que só teve que empurrar a bola para o gol. O atacante impressionou durante toda a partida com 69 toques na bola e 84% de precisão nos passes, completando 32 de seus 38 passes. Antes de ser substituído por Jeremie Frimpong aos 74 minutos, sob uma estrondosa ovação de pé, ele foi uma ameaça constante, registrando quatro chutes no total, com dois no alvo e acertando a trave uma vez, além de criar uma grande chance.







