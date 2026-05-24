VÍDEO: Mohamed Salah se emociona em lágrimas diante da arquibancada Kop após sua última partida pelo Liverpool

Um vídeo comovente compartilhado pela conta oficial da Premier League no X capturou o momento decisivo após o empate de 1 a 1 do Liverpool com o Brentford na última rodada da temporada 2025-26. Salah ficou em campo ao lado de suas duas filhas, visivelmente emocionado enquanto a torcida de Anfield cantava para ele “You’ll Never Walk Alone”. Incapaz de conter as lágrimas ao ouvir os torcedores, o atacante acenou e aproveitou ao máximo os últimos momentos de sua carreira no Liverpool.

Mais cedo, após ser substituído por Jeremie Frimpong aos 74 minutos, Salah foi aplaudido ao passar por uma guarda de honra formada por seus companheiros de equipe e abraçou o técnico Arne Slot. Ele também marcou a ocasião dando uma assistência para Curtis Jones, alcançando sua 93ª assistência na Premier League e superando o recorde de Steven Gerrard no Liverpool, antes de refletir sobre o momento com a Sky Sports.



