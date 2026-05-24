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VÍDEO: Mohamed Salah se emociona em lágrimas diante da arquibancada Kop após sua última partida pelo Liverpool
Cenas emocionantes em Anfield
Um vídeo comovente compartilhado pela conta oficial da Premier League no X capturou o momento decisivo após o empate de 1 a 1 do Liverpool com o Brentford na última rodada da temporada 2025-26. Salah ficou em campo ao lado de suas duas filhas, visivelmente emocionado enquanto a torcida de Anfield cantava para ele “You’ll Never Walk Alone”. Incapaz de conter as lágrimas ao ouvir os torcedores, o atacante acenou e aproveitou ao máximo os últimos momentos de sua carreira no Liverpool.
Mais cedo, após ser substituído por Jeremie Frimpong aos 74 minutos, Salah foi aplaudido ao passar por uma guarda de honra formada por seus companheiros de equipe e abraçou o técnico Arne Slot. Ele também marcou a ocasião dando uma assistência para Curtis Jones, alcançando sua 93ª assistência na Premier League e superando o recorde de Steven Gerrard no Liverpool, antes de refletir sobre o momento com a Sky Sports.
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Deixando um legado duradouro
O peso emocional de encerrar uma trajetória de nove anos, durante a qual o Liverpool conquistou todos os principais troféus, incluindo dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões, claramente abalou Salah. O jogador de 33 anos admitiu que deixar Anfield quebrou sua aparência de durão, dizendo: “Chorei muito – acho que mais do que em toda a minha vida! Mas é muito difícil deixar um lugar como este. Também chorei um pouco no campo de treinamento. Não sou realmente um cara emotivo, vocês não veem isso muito na mídia. Vocês sempre me veem duro, agressivo, mas por dentro eu reajo como um bebê. É muito complicado. Deixamos nossa juventude aqui, compartilhando tudo do início ao fim. Nem sonhávamos com o que conquistamos, mas fizemos isso por este clube. Colocamos tudo de volta no lugar onde pertencia.”
Um vínculo mútuo com os fãs
Salah absorveu a admiração de uma torcida que o idolatra desde 2017. Ele expressou imenso orgulho por suas conquistas coletivas e individuais, ao mesmo tempo em que destacou que a ligação inabalável com os torcedores continua sendo sua maior recompensa. Ao falar sobre sua saída, Salah afirmou: “Sim, sinto que é a vida. Olho para trás e penso: ‘Será que eles queriam mais do que eu conquistei?’ Na verdade, não. Tanto coletivamente quanto individualmente, conquistamos tudo. O mais importante quando estamos partindo – você pode ver isso hoje – [é que] os torcedores apreciam o que você fez pelo clube, por mim e por ele. Isso é o mais importante. Não é como se dissessem: ‘Ah, qual é, vai embora. Não te queremos mais.’ Não, você vê o amor dos torcedores. Isso é o mais importante para mim.”
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Olhando para um novo capítulo
Enquanto Salah encerra este capítulo monumental, o Liverpool garantiu oficialmente sua participação na Liga dos Campeões na próxima temporada. Embora o clube tenha agora de enfrentar uma intensa fase de reconstrução sem seu atacante emblemático, o próprio Salah se prepara para embarcar em um novo desafio. Seu próximo destino ainda não foi confirmado, mas seu legado fenomenal em Anfield está garantido para sempre.