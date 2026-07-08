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VÍDEO: Mohamed Salah e os jogadores do Egito, com o coração partido, levantam-se e aplaudem após receberem uma recepção de heróis dos torcedores no hotel da seleção, apesar da derrota para a Argentina na Copa do Mundo
Pharaohs ficam aquém das expectativas em jogo emocionante em Atlanta
Faltando apenas 11 minutos do tempo regulamentar em Atlanta, o Egito estava prestes a conquistar o resultado mais importante de sua história no futebol. Vencendo os atuais campeões mundiais por 2 a 0, a primeira classificação para as quartas de final parecia certa, até que um colapso no final da partida transformou o sonho em pesadelo. Cristian Romero deu início à virada aos 79 minutos, antes de Lionel Messi empatar e Enzo Fernández marcar de cabeça o gol dramático da vitória nos acréscimos.
Quando o árbitro francês François Letexier apitou o fim da partida, a transformação da euforia em desespero estava completa. Muitos jogadores do Egito caíram no chão, incrédulos, ao verem uma vantagem de dois gols desaparecer nos minutos finais. No entanto, ao retornarem ao hotel da seleção, o time foi recebido por centenas de torcedores que se recusaram a deixar que o resultado ofuscasse o esforço da equipe, levando a um momento comovente em que um Salah visivelmente emocionado se juntou aos companheiros para aplaudir a torcida leal.
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A polêmica em torno do VAR ganha destaque
Embora os torcedores tenham demonstrado apoio, o técnico do Egito, Hossam Hassan, não estava disposto a perdoar a arbitragem. Hassan apontou várias decisões importantes do VAR que foram contra sua equipe, incluindo um gol de Mostafa Zico anulado por uma falta de Marwan Attia em Lisandro Martinez no início da jogada. Apesar de o contato parecer mínimo, a intervenção do VAR anulou o que teria sido uma vantagem de 2 a 0 naquele momento.
“Não vimos respeito nem fair play”, disse Hassan. “Um pênalti a nosso favor foi anulado, nem sequer foi verificado pelo VAR, e nosso segundo gol foi, surpreendentemente, por alguma razão, anulado. Todos vimos a camisa sendo puxada por Alexis Mac Allister e nem sequer houve uma verificação do VAR. A vida é injusta, a vida normal é injusta, então por que não há justiça no esporte?”
- AFP
Dúvidas sobre o futuro de Salah na seleção
À medida que a poeira assenta sobre a campanha norte-americana da seleção, as perguntas naturalmente se voltam para o futuro de seu craque. Mohamed Salah deixa o torneio com um gol marcado, contra a Nova Zelândia, e foi um dos jogadores que fez a diferença quando o Egito abriu uma vantagem surpreendente de 2 a 0 contra os argentinos. No entanto, como o astro do Liverpool terá 38 anos quando chegar a Copa do Mundo de 2030, há dúvidas se ele ainda liderará o ataque dos Faraós em outra fase final mundial.
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