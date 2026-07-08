VÍDEO: Mohamed Salah e os jogadores do Egito, com o coração partido, levantam-se e aplaudem após receberem uma recepção de heróis dos torcedores no hotel da seleção, apesar da derrota para a Argentina na Copa do Mundo

Faltando apenas 11 minutos do tempo regulamentar em Atlanta, o Egito estava prestes a conquistar o resultado mais importante de sua história no futebol. Vencendo os atuais campeões mundiais por 2 a 0, a primeira classificação para as quartas de final parecia certa, até que um colapso no final da partida transformou o sonho em pesadelo. Cristian Romero deu início à virada aos 79 minutos, antes de Lionel Messi empatar e Enzo Fernández marcar de cabeça o gol dramático da vitória nos acréscimos.

Quando o árbitro francês François Letexier apitou o fim da partida, a transformação da euforia em desespero estava completa. Muitos jogadores do Egito caíram no chão, incrédulos, ao verem uma vantagem de dois gols desaparecer nos minutos finais. No entanto, ao retornarem ao hotel da seleção, o time foi recebido por centenas de torcedores que se recusaram a deixar que o resultado ofuscasse o esforço da equipe, levando a um momento comovente em que um Salah visivelmente emocionado se juntou aos companheiros para aplaudir a torcida leal.