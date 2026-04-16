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VÍDEO: Michael Olise tem uma reação de perplexidade impagável ao repórter que afirmou que o Real Madrid é o “rei da Liga dos Campeões”
'Os reis da competição'
Após uma emocionante vitória por 4 a 3 na segunda partida, que garantiu ao Bayern de Munique a classificação por 6 a 4 no placar agregado, Olise não estava com disposição para prestar homenagem ao gigante espanhol. Quando um repórter sugeriu que os bávaros haviam acabado de eliminar o “rei da competição”, o ex-jogador do Crystal Palace esboçou um sorriso irônico e deu uma resposta impassível que, desde então, se tornou viral. Ele simplesmente repetiu a frase na forma de pergunta: “Rei da competição?”
A conversa só ficou mais constrangedora quando o repórter tentou justificar o título, lembrando a Olise que o Real Madrid conquistou o troféu 15 vezes, um recorde. Impressionado com a lição de história, o ponta limitou-se a responder com um evasivo “É. É”, antes de encerrar a conversa. Embora o pedigree do Real Madrid seja inegável, Olise e seus companheiros provaram naquela noite que as glórias do passado pouco valem quando o apito soa.
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Resiliência e impulso
Em entrevista à TNT Sports após ser eleito o Melhor Jogador da Partida, Olise refletiu sobre uma noite frenética de futebol. “Foi uma boa partida”, disse ele. “Foi um jogo de vai e vem. Sabíamos que eles iriam entrar em campo tentando virar o jogo. No início, foi um jogo em que o ritmo foi muito acelerado. E, eventualmente, quando as coisas se acalmaram, jogamos um pouco melhor no segundo tempo e aproveitamos nossas chances.”
Quando questionado se a mentalidade foi o que deu a vitória à sua equipe depois de terem revertido o placar três vezes, Olise respondeu: “Sim, acho que mostramos boa resiliência para continuar voltando ao jogo, mesmo estando perdendo, e no final foi um resultado com o qual estamos felizes.” O comportamento sereno do ponta dentro e fora de campo rapidamente o tornou um dos favoritos da torcida na Baviera, enquanto o time busca mais títulos.
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O PSG e o que está em jogo nas semifinais
Embora as comemorações continuem, o Bayern precisa se concentrar rapidamente no confronto das semifinais contra o Paris Saint-Germain. As duas equipes são adversárias conhecidas nesta temporada, já que os bávaros conquistaram uma vitória por 2 a 1 em Paris durante a fase de grupos. Apesar desse recente sucesso contra os gigantes franceses, Olise está bem ciente de que a próxima partida das eliminatórias representa um aumento significativo na pressão. “Quero dizer, os riscos são maiores”, observou ele. “Obviamente, sabemos que eles são um time cheio de qualidade. Eles pressionam bem, jogam bem, então com certeza será uma partida difícil.”
O Bayern terá que enfrentar a primeira partida dessa semifinal sem o técnico Vincent Kompany, que cumpre suspensão. No entanto, com Harry Kane atingindo a marca de 50 gols e Olise em excelente forma, o gigante alemão se sente confiante em suas chances de chegar à final. Se conseguirem repetir a resiliência elogiada por Olise, a coroa de reis da Europa pode muito bem ir para Munique este ano.