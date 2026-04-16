VÍDEO: Michael Olise tem uma reação de perplexidade impagável ao repórter que afirmou que o Real Madrid é o “rei da Liga dos Campeões”

Após uma emocionante vitória por 4 a 3 na segunda partida, que garantiu ao Bayern de Munique a classificação por 6 a 4 no placar agregado, Olise não estava com disposição para prestar homenagem ao gigante espanhol. Quando um repórter sugeriu que os bávaros haviam acabado de eliminar o “rei da competição”, o ex-jogador do Crystal Palace esboçou um sorriso irônico e deu uma resposta impassível que, desde então, se tornou viral. Ele simplesmente repetiu a frase na forma de pergunta: “Rei da competição?”

A conversa só ficou mais constrangedora quando o repórter tentou justificar o título, lembrando a Olise que o Real Madrid conquistou o troféu 15 vezes, um recorde. Impressionado com a lição de história, o ponta limitou-se a responder com um evasivo “É. É”, antes de encerrar a conversa. Embora o pedigree do Real Madrid seja inegável, Olise e seus companheiros provaram naquela noite que as glórias do passado pouco valem quando o apito soa.