VÍDEO: Michael Olise surpreende os torcedores em Nova York ao participar de uma partida amadora - de meias! -, o astro da França e do Bayern de Munique

Apesar de ter jogado apenas de meias, Olise ainda deu mostras de seu brilhantismo técnico em campo, incluindo sua jogada característica de cortar para dentro pela lateral direita e chutar com o pé esquerdo. Após o término da partida, o francês posou para fotos com todos os participantes, o que levou a GoodRec a compartilhar o momento nas redes sociais: “Ele nos vence até de meias. Obrigado por ter vindo a um jogo da GoodRec em Nova York!”



