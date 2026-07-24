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VÍDEO: Michael Olise surpreende os torcedores em Nova York ao participar de uma partida amadora - de meias! -, o astro da França e do Bayern de Munique
Olise participa de uma partida de rua
Poucos dias após encerrar suas obrigações com a seleção francesa na Copa do Mundo, o ponta do Bayern, Olise, surpreendeu os moradores de Nova York ao participar de uma partida de futebol amador. Ele participou de um jogo recreativo organizado pela plataforma comunitária GoodRec em um campo público. Surpreendentemente, o ex-jogador do Crystal Palace jogou sem chuteiras, aparecendo apenas com meias e calças largas.
Amadores elogiam estrela francesa
Apesar de ter jogado apenas de meias, Olise ainda deu mostras de seu brilhantismo técnico em campo, incluindo sua jogada característica de cortar para dentro pela lateral direita e chutar com o pé esquerdo. Após o término da partida, o francês posou para fotos com todos os participantes, o que levou a GoodRec a compartilhar o momento nas redes sociais: “Ele nos vence até de meias. Obrigado por ter vindo a um jogo da GoodRec em Nova York!”
O ponta brilha no torneio
Essa participação espontânea coroou um período impressionante para Olise, que se destacou durante toda a Copa do Mundo ao estabelecer um novo recorde com sete assistências pela seleção francesa. Essa conquista vem somar-se às suas estatísticas sensacionais pelo Bayern na última temporada, quando marcou 22 gols e deu 31 assistências em 52 partidas em todas as competições. Sua presença em um campo aberto ao público em Nova York reforça sua reputação como um jogador de futebol que possui uma paixão genuína e autêntica pelo esporte.
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O Bayern se prepara para retomar a pré-temporada
Olise agora vai aproveitar um período de férias antes de se apresentar na sede do Bayern para os treinos de pré-temporada. O gigante da Bundesliga está sob pressão para gerenciar rapidamente a recuperação física de suas principais estrelas, que chegaram às fases finais da Copa do Mundo, de vista às próximas campanhas nacionais e europeias. Os torcedores do Bayern, naturalmente, esperam que a forma extraordinária do seu ponta se mantenha inalterada na nova temporada.
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