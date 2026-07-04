VÍDEO: “México! México! México!” – Jogadores da Inglaterra são vaiados ao chegarem para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo, após adiarem a viagem devido a receios de segurança e à ameaça de “espionagem”

A Inglaterra se prepara para um dos desafios mais exigentes do torneio. A altitude do Azteca, de cerca de 2.200 metros, deve impor maiores exigências físicas aos jogadores, enquanto o formidável histórico do México em casa acrescenta mais uma dificuldade.

Espera-se também que os “Três Leões” estejam em grande desvantagem numérica nas arquibancadas. A Inglaterra recebeu uma cota oficial de apenas 3.000 ingressos para o estádio com capacidade para 83.264 pessoas, o que deixa o México com uma torcida local esmagadora, apesar de alguns torcedores visitantes terem comprado ingressos no mercado secundário.

Também é esperado um grande contingente policial em toda a Cidade do México em meio aos protestos públicos em andamento, com a Federação Inglesa de Futebol (FA) confiante de que seus planos de segurança são suficientes, embora continuem sob revisão, segundo o jornal The Guardian.

As precauções reforçadas vêm na sequência de uma reclamação apresentada à FIFA pela federação de futebol do Equador, depois que seus jogadores teriam sido mantidos acordados por barulho contínuo do lado de fora do hotel antes do confronto contra o México. Desde então, a Inglaterra conseguiu permissão para um bloqueio de trânsito ao redor de seu hotel, em um esforço para evitar perturbações semelhantes.