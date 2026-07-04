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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

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VÍDEO: “México! México! México!” – Jogadores da Inglaterra são vaiados ao chegarem para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo, após adiarem a viagem devido a receios de segurança e à ameaça de “espionagem”

Inglaterra
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México x Inglaterra

A seleção da Inglaterra foi recebida com vaias da torcida mexicana ao chegar para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo, após ter adiado sua viagem na tentativa de proteger os planos táticos de Thomas Tuchel. A Federação Inglesa de Futebol (FA) também reforçou as medidas de segurança em meio a preocupações com possíveis distúrbios, intimidação da torcida e as condições desafiadoras que aguardam os Três Leões.

  • A Inglaterra reforça a segurança antes do confronto com o México

    A Inglaterra adiou sua viagem à Cidade do México antes do confronto pelas oitavas de final da Copa do Mundo contra o México, já que Tuchel e a FA procuraram manter os preparativos táticos da equipe longe dos olhos do público, segundo ojornal The Sun. O elenco permaneceu em sua base em Kansas City pelo maior tempo possível para minimizar o risco de que os treinos fossem observados.

    A segurança em torno da base da Inglaterra no torneio também foi reforçada, com policiais e seguranças monitorando a área. Tuchel quer que seus jogadores se adaptem às condições de alta altitude no Estádio Azteca sem revelar seus planos antes da partida das oitavas de final. A equipe, no entanto, foi recebida com vaias e gritos dos torcedores mexicanos quando o ônibus chegou ao local de hospedagem.

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  • A Inglaterra enfrenta um dos ambientes mais difíceis do futebol fora de casa

    A Inglaterra se prepara para um dos desafios mais exigentes do torneio. A altitude do Azteca, de cerca de 2.200 metros, deve impor maiores exigências físicas aos jogadores, enquanto o formidável histórico do México em casa acrescenta mais uma dificuldade.

    Espera-se também que os “Três Leões” estejam em grande desvantagem numérica nas arquibancadas. A Inglaterra recebeu uma cota oficial de apenas 3.000 ingressos para o estádio com capacidade para 83.264 pessoas, o que deixa o México com uma torcida local esmagadora, apesar de alguns torcedores visitantes terem comprado ingressos no mercado secundário.

    Também é esperado um grande contingente policial em toda a Cidade do México em meio aos protestos públicos em andamento, com a Federação Inglesa de Futebol (FA) confiante de que seus planos de segurança são suficientes, embora continuem sob revisão, segundo o jornal The Guardian.

    As precauções reforçadas vêm na sequência de uma reclamação apresentada à FIFA pela federação de futebol do Equador, depois que seus jogadores teriam sido mantidos acordados por barulho contínuo do lado de fora do hotel antes do confronto contra o México. Desde então, a Inglaterra conseguiu permissão para um bloqueio de trânsito ao redor de seu hotel, em um esforço para evitar perturbações semelhantes.

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  • TuchelGetty Images

    A Inglaterra se prepara para uma partida decisiva em ambiente hostil

    A Inglaterra precisa agora lidar com as exigências físicas do Azteca, a atmosfera hostil e a vantagem de jogar em casa do México, enquanto tenta chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Para Tuchel, o foco será garantir que seus preparativos se traduzam em campo, após esforços intensos para proteger seus planos táticos e minimizar as distrações fora de campo antes de um dos maiores desafios da Inglaterra no torneio.

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