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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
Donny Afroni

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VÍDEO: Merih Demiral faz uma declaração extremamente polêmica sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e provoca BRIGA ao ousar desfilar com a medalha pelo campo

M. Demiral
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al-Nassr
C. Ronaldo

Merih Demiral fez uma afirmação bombástica, alegando que os árbitros estão sendo influenciados para ajudar o Al-Nassr a conquistar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita, após um confronto acirrado contra o Al-Ahli. O zagueiro turco, que já jogou ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus, ficou furioso após a derrota de sua equipe por 2 a 0, que provocou uma explosão de ânimos tanto dentro quanto fora de campo.

  • Desfile de medalhas gera polêmica viral nas redes sociais

    Ao final da partida, as emoções estavam à flor da pele. Demiral esteve no centro do drama, envolvido em discussões acaloradas tanto com Ronaldo quanto com Kingsley Coman. O confronto não se limitou a meras palavras, já que o zagueiro tomou a atitude provocativa de exibir sua medalha de campeão da Liga dos Campeões da AFC pelo estádio — um troféu conquistado pelo Al-Ahli no início deste mês — para lembrar aos torcedores do Al-Nassr do recente sucesso continental de sua equipe.

    A decisão de Demiral de exibir sua medalha de campeão no território do Al-Nassr foi uma provocação calculada aos líderes da liga. Mais tarde, ele recorreu às redes sociais para reforçar o gesto, postando: “Pela primeira vez, há uma medalha da Liga dos Campeões no estádio deles.” A ação teve como objetivo destacar a falta de títulos continentais recentes do Al-Nassr, apesar de seus pesados investimentos em superestrelas globais.

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  • Demiral critica parcialidade da arbitragem contra o Al-Nassr

    O zagueiro turco não conseguiu conter sua frustração após o apito final na quarta-feira. O Al-Ahli se sentiu prejudicado por várias decisões durante a partida, especialmente uma entrada de Coman em Demiral que, na opinião do zagueiro, merecia cartão vermelho. Demiral mostrou os sinais da contusão após a partida para destacar a gravidade da entrada.

    “Olhe meu pé, ele quase o quebrou. É uma pena”, afirmou Demiral, antes de intensificar suas críticas para incluir a integridade da arbitragem da liga. Ele sugeriu que há um esforço conjunto para garantir que o clube de Riade termine no topo do pódio. “Parece claro que os árbitros ajudam o Al Nassr, eles querem que eles vençam. Sempre vencemos os jogos e ninguém nos ajuda. Continuaremos no topo”, acrescentou, apesar do golpe nas aspirações de título de sua equipe.



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    As consequências de uma noite de caos

    À medida que a poeira assenta sobre o clássico de Riade, o foco volta-se para as possíveis sanções aos envolvidos. A decisão de Demiral de provocar a torcida da casa exibindo o troféu e seus comentários posteriores sobre a arbitragem provavelmente serão analisados pela comissão disciplinar da Federação Saudita de Futebol. Ambos os clubes aguardam agora os relatórios oficiais, e muitos esperam que sejam aplicadas multas pesadas ou suspensões após uma das partidas mais polêmicas da temporada.

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