VÍDEO: Merih Demiral faz uma declaração extremamente polêmica sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo e provoca BRIGA ao ousar desfilar com a medalha pelo campo

Ao final da partida, as emoções estavam à flor da pele. Demiral esteve no centro do drama, envolvido em discussões acaloradas tanto com Ronaldo quanto com Kingsley Coman. O confronto não se limitou a meras palavras, já que o zagueiro tomou a atitude provocativa de exibir sua medalha de campeão da Liga dos Campeões da AFC pelo estádio — um troféu conquistado pelo Al-Ahli no início deste mês — para lembrar aos torcedores do Al-Nassr do recente sucesso continental de sua equipe.

A decisão de Demiral de exibir sua medalha de campeão no território do Al-Nassr foi uma provocação calculada aos líderes da liga. Mais tarde, ele recorreu às redes sociais para reforçar o gesto, postando: “Pela primeira vez, há uma medalha da Liga dos Campeões no estádio deles.” A ação teve como objetivo destacar a falta de títulos continentais recentes do Al-Nassr, apesar de seus pesados investimentos em superestrelas globais.