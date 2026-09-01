O Rotor tentou neutralizar a ameaça ao montar uma barreira improvisada perto da linha lateral, mas o arremesso impulsionado pelo embalo de Mohammadi passou direto por cima da barreira e entrou na área. A jogada sensacional marcou a segunda assistência com lateral de cambalhota do lateral nesta temporada, ampliando uma notável marca na carreira que inclui mais de 10 gols criados com a técnica acrobática. Seu raro domínio da bola parada continua gerando comparações inevitáveis com os famosos lançamentos em forma de míssil de Rory Delap.