O defensor iraniano Mohammadi exibiu mais uma vez sua extraordinária jogada registrada pelo Kostroma, da segunda divisão da Rússia, na Arena Khimki. Seu arremesso lateral com cambalhota lançou a bola profundamente na área de perigo, permitindo que Nikolai Tarasov cabeceasse para o gol da vitória aos 79 minutos. O único gol da partida selou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Rotor na nona rodada da campanha 2026-27.
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VÍDEO: Melhor do que Rory Delap? Estrela iraniana Nader Mohammadi produz outra assistência incrível com arremesso lateral acrobático de cambalhota
Arremesso acrobático sela a vitória
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Arma mortal rende gols
O Rotor tentou neutralizar a ameaça ao montar uma barreira improvisada perto da linha lateral, mas o arremesso impulsionado pelo embalo de Mohammadi passou direto por cima da barreira e entrou na área. A jogada sensacional marcou a segunda assistência com lateral de cambalhota do lateral nesta temporada, ampliando uma notável marca na carreira que inclui mais de 10 gols criados com a técnica acrobática. Seu raro domínio da bola parada continua gerando comparações inevitáveis com os famosos lançamentos em forma de míssil de Rory Delap.
- Russian Look
Busca pelo acesso passa por avaliação
O triunfo sofrido leva o Kostroma ao sexto lugar na tabela da Primeira Liga, com 15 pontos somados em suas primeiras oito partidas. A equipe de Roman Berezovskiy agora tentará construir sobre esse momento positivo enquanto mira as vagas de acesso automático nas próximas semanas. Em contraste, o Rotor precisa encontrar soluções urgentes para frear sua forma inconsistente depois de permanecer parado na 10ª posição, com 10 pontos em nove jogos.
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