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VÍDEO: Mathys Tel marca cobrança de falta incrível de 23 metros pelo Tottenham em vitória na pré-temporada sobre o Sydney FC
Tel brilha em meio às especulações sobre transferência
Tel foi o grande destaque na Austrália, acertando uma sensacional cobrança de falta de 25 jardas no canto superior direito para abrir o placar aos 29 minutos. O atacante de 21 anos, que concluiu uma transferência em definitivo de £30 milhões do Bayern de Munique no último verão europeu, teve uma atuação que serviu como um lembrete oportuno de seu potencial explosivo.
Sua atuação pelo lado esquerdo acontece em um momento em que o Tottenham está fortemente ligado ao ponta do Manchester City Savinho, que, segundo relatos, está forçando a transferência. A finalização precisa de Tel e sua participação enérgica de 45 minutos sugeriram que ele está pronto para lutar por seu lugar, mesmo que De Zerbi escolha acrescentar mais profundidade ao elenco.
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De Zerbi administra a condição física do elenco
O técnico italiano optou por uma abordagem cautelosa na escolha do elenco em Sydney, deixando de fora vários nomes experientes para evitar riscos desnecessários. A ausência mais notável foi a de Mateus Fernandes, contratação de £ 85 milhões no verão, o que inicialmente gerou temor de lesão entre os torcedores que viajaram. No entanto, relatos indicam que o meio-campista português estava apenas sendo poupado como parte de uma política sistemática de rodízio.
Apesar das ausências de peso de James Maddison, Dominic Solanke e Micky van de Ven, houve uma visão animadora para os torcedores do Tottenham, já que a contratação recorde do clube, Sandro Tonali, entrou no intervalo. O ex-meio-campista do Newcastle substituiu Lucas Bergvall, que começou a partida apesar das especulações em andamento sobre seu futuro no clube.
- Getty Images Sport
Sucesso nos pênaltis, enquanto o foco se volta para o Chelsea
O Sydney empatou no segundo tempo depois de se aproveitar de um erro caro do substituto do Tottenham, Kota Takai, que desviou a bola inadvertidamente diretamente no caminho de seu compatriota Takahiro Sekine para uma finalização simples.
O revés levou a partida para a disputa de pênaltis. O reforço de verão Martin Dubravka garantiu que o time do norte de Londres não saísse de mãos vazias ao fazer uma intervenção crucial. O ex-goleiro do Burnley fez uma grande defesa na disputa, permitindo que Dane Scarlett marcasse o gol da vitória e assegurasse o triunfo por 4 a 2 nos pênaltis.
A vitória serve de plataforma enquanto De Zerbi prepara seu elenco para um confronto de alto nível contra o Chelsea no sábado. Embora os resultados em julho sejam secundários em relação à condição física, a falta de eficiência diante do gol segue sendo uma preocupação enquanto várias estrelas continuam fora.
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