O Sydney empatou no segundo tempo depois de se aproveitar de um erro caro do substituto do Tottenham, Kota Takai, que desviou a bola inadvertidamente diretamente no caminho de seu compatriota Takahiro Sekine para uma finalização simples.

O revés levou a partida para a disputa de pênaltis. O reforço de verão Martin Dubravka garantiu que o time do norte de Londres não saísse de mãos vazias ao fazer uma intervenção crucial. O ex-goleiro do Burnley fez uma grande defesa na disputa, permitindo que Dane Scarlett marcasse o gol da vitória e assegurasse o triunfo por 4 a 2 nos pênaltis.

A vitória serve de plataforma enquanto De Zerbi prepara seu elenco para um confronto de alto nível contra o Chelsea no sábado. Embora os resultados em julho sejam secundários em relação à condição física, a falta de eficiência diante do gol segue sendo uma preocupação enquanto várias estrelas continuam fora.