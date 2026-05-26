As especulações continuam a crescer sobre a possibilidade de Cristiano Júnior ser promovido rapidamente para o time principal do Al-Nassr. O ex-atacante do Manchester United, Louis Saha, disse ao GOAL que é “mais fácil” para CR7 realizar esse “sonho” de jogar ao lado do filho do que foi para LeBron James na NBA.

Relatos sugerem que a diretoria do clube está avaliando a viabilidade de promover o jogador de 15 anos para atuar ao lado do pai antes que o experiente atacante pendure as chuteiras.

“Eu realmente acho que provavelmente, talvez, seja mais fácil fazer isso no futebol do que na NBA, devido ao número de jogadores que podem estar nessa divisão. Tendo um nome como Cristiano, você pode ter um certo peso em certas decisões. Eu ficaria muito emocionado, porque é um sonho que se torna realidade para qualquer pai ter essa oportunidade, de ver o filho se tornar profissional. Isso já é uma conquista e seria a cereja do bolo”, disse Saha.