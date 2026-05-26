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VÍDEO: Mateo, filho de Cristiano Ronaldo, marca em cobrança de falta de longa distância, enquanto Georgina Rodríguez compartilha vídeo com a legenda “igual ao pai”
Mateo segue os passos do pai na perfeição nas jogadas ensaiadas
Ronaldo é amplamente considerado um dos maiores especialistas em jogadas de bola parada da história do futebol, e parece que esses genes foram transmitidos à próxima geração. Em um vídeo recente compartilhado por Georgina Rodríguez em sua conta do Instagram, o jovem Mateo Ronaldo foi visto se preparando para cobrar uma falta pela academia Al-Nassr Future Talents.
Com uma técnica que lembra a do pentacampeão da Bola de Ouro, o jovem desferiu um chute poderoso que voou direto para o fundo da rede.
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Assista ao vídeo
Rodriguez acompanhou o vídeo com a legenda “Como o seu pai, Cristiano”, destacando o orgulho da família enquanto Mateo continua sua trajetória no futebol na Arábia Saudita. Esta não é a primeira vez que Mateo causa furor nas redes sociais; ele já havia chamado a atenção por comemorar um gol com o icônico gesto “Siu” do pai durante um treino em quadra coberta, provando que a marca Ronaldo está bem preservada nas categorias de base do Al Nassr.
O domínio da família Ronaldo na Arábia Saudita
O sucesso dos filhos de Ronaldo não se limita a Mateo. O filho mais velho, Cristiano Júnior, já começou a conquistar títulos no Oriente Médio, tendo ajudado a equipe sub-13 do Al Nassr a conquistar o título da Primeira Divisão da Arábia Saudita na temporada 2023-24.
Enquanto o Ronaldo sênior teve que esperar um bom tempo para conquistar seu primeiro troféu oficial nacional com o clube, seus filhos parecem estar arrasando desde cedo.
O momento do gol de Mateo é particularmente marcante, pois ocorre logo após Cristiano Ronaldo ter levado o time principal do Al-Nassr ao seu primeiro título da Liga Profissional da Arábia Saudita em sete anos.
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Será que pai e filho poderiam brincar juntos?
As especulações continuam a crescer sobre a possibilidade de Cristiano Júnior ser promovido rapidamente para o time principal do Al-Nassr. O ex-atacante do Manchester United, Louis Saha, disse ao GOAL que é “mais fácil” para CR7 realizar esse “sonho” de jogar ao lado do filho do que foi para LeBron James na NBA.
Relatos sugerem que a diretoria do clube está avaliando a viabilidade de promover o jogador de 15 anos para atuar ao lado do pai antes que o experiente atacante pendure as chuteiras.
“Eu realmente acho que provavelmente, talvez, seja mais fácil fazer isso no futebol do que na NBA, devido ao número de jogadores que podem estar nessa divisão. Tendo um nome como Cristiano, você pode ter um certo peso em certas decisões. Eu ficaria muito emocionado, porque é um sonho que se torna realidade para qualquer pai ter essa oportunidade, de ver o filho se tornar profissional. Isso já é uma conquista e seria a cereja do bolo”, disse Saha.