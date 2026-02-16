VÍDEO: Mason Greenwood apresenta excelente desempenho individual em seu primeiro jogo pelo Marselha desde a saída de Roberto De Zerbi, mas o OM desperdiça vantagem de dois gols

O ex-atacante do Manchester United tem sido uma presença marcante no Marselha desde que concluiu uma transferência de £ 27 milhões (US$ 37 milhões) no verão de 2024. Sua primeira temporada no futebol francês rendeu-lhe uma parte da Chuteira de Ouro, dividida com o astro do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele.
Greenwood já superou sua marca de 22 gols de 2024-25 na atual campanha, marcando 23 gols em todas as competições. Ele marcou um gol no confronto com o Strasbourg no Stade Velodrome.