Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Mason Greenwood apresenta excelente desempenho individual em seu primeiro jogo pelo Marselha desde a saída de Roberto De Zerbi, mas o OM desperdiça vantagem de dois gols

O Marselha sofreu mais uma frustração, em um período difícil para o clube, ao desperdiçar uma vantagem de dois gols no empate por 2 a 2 com o Estrasburgo. A partida foi a primeira desde que Roberto De Zerbi foi demitido do cargo de técnico. É preciso encontrar inspiração em algum lugar, enquanto o OM tenta restaurar alguma estabilidade, e Mason Greenwood está fazendo o possível para proporcionar isso.

  • Greenwood, vencedor da Chuteira de Ouro, volta a marcar gols

    O ex-atacante do Manchester United tem sido uma presença marcante no Marselha desde que concluiu uma transferência de £ 27 milhões (US$ 37 milhões) no verão de 2024. Sua primeira temporada no futebol francês rendeu-lhe uma parte da Chuteira de Ouro, dividida com o astro do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele.

    Greenwood já superou sua marca de 22 gols de 2024-25 na atual campanha, marcando 23 gols em todas as competições. Ele marcou um gol no confronto com o Strasbourg no Stade Velodrome.

  • Veja Greenwood dar o seu melhor para impulsionar o Marselha

  • Torcedores frustrados expressam seus sentimentos à diretoria do Marselha

    Greenwood foi uma presença animada durante todo o confronto com o Strasbourg, que exigiu que ele desse um impulso ofensivo. Ele abriu o placar aos 14 minutos e manteve os adversários domésticos em alerta durante uma partida impressionante de 90 minutos.

    No entanto, o jogador de 24 anos viu o Marselha deixar escapar mais pontos preciosos. O técnico italiano De Zerbi pagou o preço por não conseguir apresentar um desempenho consistente, com a derrota por 5 a 0 para o arquirrival PSG no Le Classique sendo a gota d'água para ele.

    De Zerbi teria ficado frustrado com a falta de empenho dos seus jogadores ao sofrer derrotas custosas em casa e fora, com a eliminação precoce da Liga dos Campeões. Os torcedores insatisfeitos não demoraram a expressar suas queixas.

    Eles foram ainda mais longe no final de um empate decepcionante com o Strasbourg, com relatos de que vários torcedores agitados tentaram invadir as suítes presidenciais do Stade Velodrome, após já terem realizado mais protestos contra a diretoria do clube.

  • Mason Greenwood Marseille 2025-26 Champions LeagueGetty

    Rumores sobre transferências: Greenwood vai mudar de clube neste verão?

    Greenwood está tentando fazer as coisas acontecerem em campo, mantendo padrões individuais impressionantes, mas precisa do apoio de seus companheiros. Há rumores de que ele será alvo de mais especulações sobre transferências neste verão. Um retorno ao futebol inglês tem sido cogitado, enquanto os principais times da Espanha continuam interessados no ex-jogador emprestado pelo Getafe.

    Greenwood tem contrato no sul da França até 2029, e esses termos estão ajudando a manter seu preço alto. Qualquer clube que deseje adicioná-lo ao seu elenco precisará investir pesado para fechar o negócio.

