VÍDEO: Mason Greenwood apresenta excelente desempenho individual em seu primeiro jogo pelo Marselha desde a saída de Roberto De Zerbi, mas o OM desperdiça vantagem de dois gols

Greenwood foi uma presença animada durante todo o confronto com o Strasbourg, que exigiu que ele desse um impulso ofensivo. Ele abriu o placar aos 14 minutos e manteve os adversários domésticos em alerta durante uma partida impressionante de 90 minutos.

No entanto, o jogador de 24 anos viu o Marselha deixar escapar mais pontos preciosos. O técnico italiano De Zerbi pagou o preço por não conseguir apresentar um desempenho consistente, com a derrota por 5 a 0 para o arquirrival PSG no Le Classique sendo a gota d'água para ele.

De Zerbi teria ficado frustrado com a falta de empenho dos seus jogadores ao sofrer derrotas custosas em casa e fora, com a eliminação precoce da Liga dos Campeões. Os torcedores insatisfeitos não demoraram a expressar suas queixas.

Eles foram ainda mais longe no final de um empate decepcionante com o Strasbourg, com relatos de que vários torcedores agitados tentaram invadir as suítes presidenciais do Stade Velodrome, após já terem realizado mais protestos contra a diretoria do clube.