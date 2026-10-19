O Al-Hilal esperou até os 89 minutos para quebrar a resistência do Al-Hazm e arrancar uma preciosa vitória por 1 a 0, na noite de segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League), depois de o brasileiro Gabriel Martinelli conduzir sua equipe à conquista de três valiosos pontos em uma partida que registrou uma série de oportunidades perigosas e uma atuação notável do goleiro dos visitantes, antes de o golpe decisivo chegar nos últimos instantes.
Com esse triunfo, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 24 pontos, abrindo uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Qadsiah, que tem uma partida adiada diante do Al-Ahli a ser realizada em março próximo, enquanto o Al-Hazm saiu do confronto com decepção, após resistir à pressão do Al-Hilal durante toda a partida e quase sair com um ponto precioso, não fosse o gol tardio de Martinelli.