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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

Vídeo: Martinelli salva o Al-Hilal da armadilha do Al-Hazem na noite do retorno do "Tornado"

Al Hilal x Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Campeonato Saudita
G. Martinelli
Arábia Saudita
Brasil

O Zamalek recupera a liderança

O Al-Hilal esperou até os 89 minutos para quebrar a resistência do Al-Hazm e arrancar uma preciosa vitória por 1 a 0, na noite de segunda-feira, pela décima rodada do Campeonato Saudita de Futebol Profissional (Roshn Saudi League), depois de o brasileiro Gabriel Martinelli conduzir sua equipe à conquista de três valiosos pontos em uma partida que registrou uma série de oportunidades perigosas e uma atuação notável do goleiro dos visitantes, antes de o golpe decisivo chegar nos últimos instantes.

Com esse triunfo, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 24 pontos, abrindo uma vantagem de dois pontos sobre o Al-Qadsiah, que tem uma partida adiada diante do Al-Ahli a ser realizada em março próximo, enquanto o Al-Hazm saiu do confronto com decepção, após resistir à pressão do Al-Hilal durante toda a partida e quase sair com um ponto precioso, não fosse o gol tardio de Martinelli.

  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Martinelli ameaça cedo e o travessão o impede de marcar

    O Al-Hilal começou a partida com clara pressão ofensiva, e Martinelli quase deu a vantagem aos donos da casa aos sete minutos, quando ficou cara a cara com o gol, mas o goleiro do Al-Hazem, Jindrich Stanek, interveio no momento certo e defendeu a tentativa com o pé, privando a equipe azul de abrir o placar cedo.

    Não se passou mais que um minuto até o ponta brasileiro voltar a ameaçar a meta dos visitantes, após disparar um chute forte que acertou o travessão, em uma chance que prendeu a respiração da torcida do Al-Hilal, antes de os donos da casa prosseguirem com suas tentativas em busca do gol da vantagem.

    Aos 20 minutos, Mohamed Kanno subiu em um cruzamento dentro da área e cabeceou a bola, mas ela passou por cima do travessão, desperdiçando mais uma chance do Al-Hilal.

    As tentativas do Al-Hilal continuaram, com Martinelli desperdiçando uma nova oportunidade aos 24 minutos, após alcançar um cruzamento rasteiro com um chute que passou por cima do gol, enquanto o Al-Hazem seguia apostando na organização defensiva e na tentativa de conter o perigo do ataque dos donos da casa.

    E antes do fim do primeiro tempo, Stanek brilhou novamente aos 39 minutos, quando defendeu uma tentativa perigosa de Kalidou Koulibaly, antes de lidar com outro chute e afastá-lo para escanteio, mantendo o empate sem gols apesar da pressão contínua.

  • Watkins desperdiça e tecnologia de vídeo anula gol do Al-Hilal

    Com o início do segundo tempo, o Al-Hilal seguiu em busca de decifrar a defesa do Al-Hazm, e Ollie Watkins quase colocou sua equipe à frente aos 54 minutos, após alcançar um cruzamento preciso de Rúben Neves sem marcação clara, mas não conseguiu direcionar a bola para o gol, desperdiçando mais uma oportunidade preciosa para os donos da casa.

    Aos 66 minutos, o Al-Hilal acreditou que havia finalmente conseguido marcar o gol da vantagem, depois que Watkins balançou as redes após um cruzamento de Martinelli, porém a comemoração da equipe não se completou, já que o árbitro anulou o gol após a revisão do VAR por impedimento, mantendo o placar sem gols e aumentando a pressão sobre os donos da casa com a partida se aproximando dos minutos finais.

    E o desperdício de chances não parou por aí, pois Crysencio Summerville teve uma oportunidade perigosa aos 78 minutos, depois de se encontrar de frente para o gol, mas finalizou para longe, num lance que refletiu a dificuldade do Al-Hilal em traduzir sua superioridade ofensiva em gols e deu ao Al-Hazm uma esperança crescente de sair com um resultado positivo.

  • E, enquanto a partida caminhava para o empate sem gols, Martinelli surgiu no momento decisivo e conseguiu marcar o único gol do Al-Hilal aos 89 minutos, encerrando a resistência da defesa do Al-Hazem após uma longa série de tentativas desperdiçadas.

    O gol representou um alívio para os donos da casa, que buscavam o caminho das redes até os últimos instantes.



    O gol do astro brasileiro deu ao Al-Hilal uma vitória de enorme importância, após transformar a pressão ofensiva constante em três pontos preciosos na disputa pela liderança, enquanto os esforços defensivos do Al-Hazem se transformaram em uma derrota dolorosa nos minutos finais, depois de a equipe ter ficado perto de sair com o ponto do empate.

    Aos 90 minutos, houve o retorno de Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, à participação nas partidas, quando ele entrou em campo pela primeira vez após ter desfalcado o time em todos os jogos da temporada por conta de uma lesão.

    Com essa vitória, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 24 pontos, ficando dois pontos à frente do Al-Qadsiah, ainda com a partida adiada contra o Al-Ahli, em março próximo, enquanto a equipe azul saiu com os ganhos do resultado, mas precisará revisar o desperdício das diversas chances que quase lhe custaram dois pontos, antes de Martinelli salvá-la com um gol nos acréscimos que devolveu o sorriso à sua torcida.

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