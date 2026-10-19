O Al-Hilal começou a partida com clara pressão ofensiva, e Martinelli quase deu a vantagem aos donos da casa aos sete minutos, quando ficou cara a cara com o gol, mas o goleiro do Al-Hazem, Jindrich Stanek, interveio no momento certo e defendeu a tentativa com o pé, privando a equipe azul de abrir o placar cedo.

Não se passou mais que um minuto até o ponta brasileiro voltar a ameaçar a meta dos visitantes, após disparar um chute forte que acertou o travessão, em uma chance que prendeu a respiração da torcida do Al-Hilal, antes de os donos da casa prosseguirem com suas tentativas em busca do gol da vantagem.

Aos 20 minutos, Mohamed Kanno subiu em um cruzamento dentro da área e cabeceou a bola, mas ela passou por cima do travessão, desperdiçando mais uma chance do Al-Hilal.

As tentativas do Al-Hilal continuaram, com Martinelli desperdiçando uma nova oportunidade aos 24 minutos, após alcançar um cruzamento rasteiro com um chute que passou por cima do gol, enquanto o Al-Hazem seguia apostando na organização defensiva e na tentativa de conter o perigo do ataque dos donos da casa.

E antes do fim do primeiro tempo, Stanek brilhou novamente aos 39 minutos, quando defendeu uma tentativa perigosa de Kalidou Koulibaly, antes de lidar com outro chute e afastá-lo para escanteio, mantendo o empate sem gols apesar da pressão contínua.