VÍDEO: Martin Odegaard ergue o troféu da Premier League enquanto o Arsenal comemora seu primeiro título em 22 anos após a vitória na última rodada contra o Crystal Palace

Enquanto as estrelas mais experientes ganhavam as manchetes, foi Max Dowman, de 16 anos, quem fez história. Arteta escalou o jovem como titular no Selhurst Park, tornando-o o jogador mais jovem de todos os tempos a ser titular em uma partida da Premier League, com 16 anos e 144 dias de idade. Foi um sinal do futuro promissor do clube, mesmo enquanto comemoravam seu primeiro título desde a era dos “Invincibles” de 2003-04.

No entanto, a tarde não foi totalmente perfeita para os campeões. Noni Madueke, que marcou o segundo gol decisivo, foi forçado a sair no final da partida com o que parecia ser uma lesão no tendão.

Ele terá uma corrida contra o tempo para estar em forma para a final da Liga dos Campeões no próximo fim de semana, embora o ponta não parecesse estar com dores significativas ao deixar o campo.



