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VÍDEO: Martin Odegaard ergue o troféu da Premier League enquanto o Arsenal comemora seu primeiro título em 22 anos após a vitória na última rodada contra o Crystal Palace
O Arsenal põe fim a duas décadas de sofrimento
O clima de festa já estava no auge muito antes do início da partida, com os torcedores do Arsenal fazendo fila por horas para receber o ônibus da equipe. Apesar de já ter garantido o título no início da semana, o time de Mikel Arteta manteve o profissionalismo para garantir que a entrega do troféu fosse precedida por uma vitória.
Gabriel Jesus abriu o placar aos 42 minutos, antes de Noni Madueke ampliar a vantagem logo após o intervalo. Embora Jean-Philippe Mateta tenha marcado um gol de honra para os Eagles no final da partida, nada conseguiu estragar as comemorações do Arsenal. Após o apito final, Odegaard ergueu o troféu diante da torcida visitante em júbilo.
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Arteta reflete sobre a trajetória até o topo
Os jogadores também reservaram um momento especial para Arteta, levantando o técnico no ar várias vezes para a alegria da torcida. Após a cerimônia de entrega do troféu, o espanhol disse à Sky Sports: “Foi lindo. Olhem a alegria de todas essas pessoas, que esperaram por isso por tanto tempo. Passamos por momentos difíceis ao longo do caminho, mas tudo vale a pena quando se vê esse tipo de reação. Agora é hora de aproveitar e tirar o chapéu de técnico. Acho que demonstramos uma conexão, um comprometimento e uma coragem incríveis. Tudo ao nosso redor alimentou nosso desejo de conquistar isso. Temos uma diretoria incrível. É nos momentos difíceis que você realmente vê quem são as pessoas. Elas têm valores incríveis e conhecem o esporte melhor do que qualquer um de nós. Elas se comprometeram com o projeto que viemos a realizar. Foram fundamentais.”
Pioneiros e futuras estrelas
Enquanto as estrelas mais experientes ganhavam as manchetes, foi Max Dowman, de 16 anos, quem fez história. Arteta escalou o jovem como titular no Selhurst Park, tornando-o o jogador mais jovem de todos os tempos a ser titular em uma partida da Premier League, com 16 anos e 144 dias de idade. Foi um sinal do futuro promissor do clube, mesmo enquanto comemoravam seu primeiro título desde a era dos “Invincibles” de 2003-04.
No entanto, a tarde não foi totalmente perfeita para os campeões. Noni Madueke, que marcou o segundo gol decisivo, foi forçado a sair no final da partida com o que parecia ser uma lesão no tendão.
Ele terá uma corrida contra o tempo para estar em forma para a final da Liga dos Campeões no próximo fim de semana, embora o ponta não parecesse estar com dores significativas ao deixar o campo.
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O foco agora está na conquista do título europeu
Com o título nacional garantido, o Arsenal não tem tempo para descansar, já que se prepara para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no próximo fim de semana. Arteta buscará conquistar a primeira Copa da Europa do clube quando enfrentar o atual campeão em Budapeste, para completar uma histórica dobradinha.