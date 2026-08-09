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Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Marcus Rashford está de volta! Atacante do Manchester United retorna a Carrington após exílio de quase dois anos enquanto Michael Carrick se prepara para reintegrar ex-emprestado do Barcelona

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Barcelona

Marcus Rashford finalmente fez seu tão aguardado retorno ao centro de treinamento de Carrington, do Manchester United, marcando uma reviravolta impressionante para um jogador cuja carreira em Old Trafford parecia encerrada de vez. O ex-emprestado ao Barcelona foi visto cumprimentando torcedores do lado de fora do complexo no domingo, enquanto se prepara para se juntar ao novo técnico efetivo Michael Carrick pela primeira vez.

  • Retorno a Carrington encerra ausência de dois anos

    Rashford voltou oficialmente ao United, encerrando um período de quase dois anos longe do elenco principal do clube. O atacante de 28 anos, que fez 426 jogos pelo clube do coração, viu sua carreira em Old Trafford estagnar após um desentendimento significativo com o ex-técnico Ruben Amorim. Essa ruptura fez com que o jogador formado na base fosse afastado e, posteriormente, emprestado a Aston Villa e Barcelona, com muitos acreditando que ele havia feito seu último jogo pelo clube em 12 de dezembro de 2024.

    No entanto, a narrativa mudou no domingo, quando Rashford chegou a Carrington para participar da pré-temporada. O internacional inglês recebeu um período de descanso estendido após seus esforços na Copa do Mundo, mas sua presença de volta à sede do United sinaliza um recomeço sob nova liderança. Na chegada, ele parou para assinar lembranças e posar para fotos, respondendo com um simples "obrigado" enquanto os torcedores o recebiam de volta, segundo o Daily Mail.


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  • Carrick confirma planos de viagem para Dublin

    Carrick revelou que Rashford deve se juntar novamente aos companheiros de equipe no United em um período de treinos em Dublin na próxima semana. Falando à emissora escandinava VG após o recente empate por 1 a 1 do United com o Paris Saint-Germain na pré-temporada, Carrick detalhou os planos de viagem do elenco principal. "Teremos o elenco completo na próxima semana em Dublin", afirmou o ex-meio-campista. "Viajamos direto para lá e enfrentamos o Leeds na quarta-feira. Teremos alguns dias em Dublin com todo o elenco, incluindo Marcus, Kobbie [Mainoo] e Lisandro [Martinez]."

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  • Manchester United v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    Uma reunião indesejada se aproxima?

    A agenda de pré-temporada do United traz um toque poético para Rashford, já que ele pode enfrentar seu ex-treinador, Amorim, quando o Manchester United encarar o Milan, na Polônia. O próximo confronto contra o Leeds, em Dublin, será a primeira oportunidade para os torcedores verem Rashford de volta com a camisa do United. Com o início da temporada da Premier League se aproximando rapidamente, Carrick espera que o atacante consiga transformar sua fase recente na Espanha em sucesso no cenário doméstico.

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