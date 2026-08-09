VÍDEO: Marcus Rashford está de volta! Atacante do Manchester United retorna a Carrington após exílio de quase dois anos enquanto Michael Carrick se prepara para reintegrar ex-emprestado do Barcelona

Rashford voltou oficialmente ao United, encerrando um período de quase dois anos longe do elenco principal do clube. O atacante de 28 anos, que fez 426 jogos pelo clube do coração, viu sua carreira em Old Trafford estagnar após um desentendimento significativo com o ex-técnico Ruben Amorim. Essa ruptura fez com que o jogador formado na base fosse afastado e, posteriormente, emprestado a Aston Villa e Barcelona, com muitos acreditando que ele havia feito seu último jogo pelo clube em 12 de dezembro de 2024.

No entanto, a narrativa mudou no domingo, quando Rashford chegou a Carrington para participar da pré-temporada. O internacional inglês recebeu um período de descanso estendido após seus esforços na Copa do Mundo, mas sua presença de volta à sede do United sinaliza um recomeço sob nova liderança. Na chegada, ele parou para assinar lembranças e posar para fotos, respondendo com um simples "obrigado" enquanto os torcedores o recebiam de volta, segundo o Daily Mail.



