Traduzido por
VÍDEO: Marcus Rashford está de volta! Atacante do Manchester United retorna a Carrington após exílio de quase dois anos enquanto Michael Carrick se prepara para reintegrar ex-emprestado do Barcelona
Retorno a Carrington encerra ausência de dois anos
Rashford voltou oficialmente ao United, encerrando um período de quase dois anos longe do elenco principal do clube. O atacante de 28 anos, que fez 426 jogos pelo clube do coração, viu sua carreira em Old Trafford estagnar após um desentendimento significativo com o ex-técnico Ruben Amorim. Essa ruptura fez com que o jogador formado na base fosse afastado e, posteriormente, emprestado a Aston Villa e Barcelona, com muitos acreditando que ele havia feito seu último jogo pelo clube em 12 de dezembro de 2024.
No entanto, a narrativa mudou no domingo, quando Rashford chegou a Carrington para participar da pré-temporada. O internacional inglês recebeu um período de descanso estendido após seus esforços na Copa do Mundo, mas sua presença de volta à sede do United sinaliza um recomeço sob nova liderança. Na chegada, ele parou para assinar lembranças e posar para fotos, respondendo com um simples "obrigado" enquanto os torcedores o recebiam de volta, segundo o Daily Mail.
Assista ao vídeo
Carrick confirma planos de viagem para Dublin
Carrick revelou que Rashford deve se juntar novamente aos companheiros de equipe no United em um período de treinos em Dublin na próxima semana. Falando à emissora escandinava VG após o recente empate por 1 a 1 do United com o Paris Saint-Germain na pré-temporada, Carrick detalhou os planos de viagem do elenco principal. "Teremos o elenco completo na próxima semana em Dublin", afirmou o ex-meio-campista. "Viajamos direto para lá e enfrentamos o Leeds na quarta-feira. Teremos alguns dias em Dublin com todo o elenco, incluindo Marcus, Kobbie [Mainoo] e Lisandro [Martinez]."
- Getty Images Sport
Uma reunião indesejada se aproxima?
A agenda de pré-temporada do United traz um toque poético para Rashford, já que ele pode enfrentar seu ex-treinador, Amorim, quando o Manchester United encarar o Milan, na Polônia. O próximo confronto contra o Leeds, em Dublin, será a primeira oportunidade para os torcedores verem Rashford de volta com a camisa do United. Com o início da temporada da Premier League se aproximando rapidamente, Carrick espera que o atacante consiga transformar sua fase recente na Espanha em sucesso no cenário doméstico.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.