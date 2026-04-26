VÍDEO: Marcus Rashford é imparável! O jogador emprestado pelo Barcelona acelera para marcar seu 13º gol na temporada e levar o Blaugrana mais perto do título da La Liga

O gol surge em um momento delicado para Rashford, com relatos indicando que o Barcelona está hesitante em torná-lo titular definitivo. Apesar de seu impacto sob o comando de Flick, a diretoria do clube, incluindo o diretor esportivo Deco, estaria preocupada com as implicações financeiras de acionar a cláusula de rescisão de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares).

Tem-se sugerido que o Blaugrana está relutante em se comprometer com a taxa de transferência e com o substancial pacote salarial de Rashford, o que pode levar a uma possível reviravolta em seu futuro. No entanto, atuações como a que teve contra o Getafe, sem dúvida, darão à diretoria do Barça muito o que pensar enquanto avaliam suas opções para a janela de transferências de verão.