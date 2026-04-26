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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Marcus Rashford é imparável! O jogador emprestado pelo Barcelona acelera para marcar seu 13º gol na temporada e levar o Blaugrana mais perto do título da La Liga

M. Rashford
Barcelona
Getafe x Barcelona
La Liga
Getafe

Marcus Rashford continua a deixar que seu futebol fale por si na Espanha, apresentando uma atuação impecável enquanto o Barcelona se aproxima do título da La Liga. O jogador emprestado pelo Manchester United exibiu sua velocidade explosiva característica para ajudar a equipe de Hansi Flick a garantir uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Getafe. Apesar das constantes especulações sobre seu futuro a longo prazo no Camp Nou, o atacante continua sendo uma figura fundamental na corrida do Blaugrana rumo à glória nacional.

  • O gol relâmpago de Rashford cala os críticos

    Numa semana em que as polêmicas fora de campo ameaçavam ofuscar suas atuações em campo, Marcus Rashford deu a resposta definitiva no Estádio Coliseum. O jogador da seleção inglesa foi o herói do momento, marcando um segundo gol espetacular para garantir que o Barcelona aproveitasse o mais recente tropeço do Real Madrid. O gol em si foi um retorno ao melhor momento do atacante. Enquanto o Getafe avançava em busca do empate, Rashford acelerou, ultrapassou a defesa da equipe da casa para alcançar uma bola lançada por cima e finalizou com tranquilidade. Foi seu 13º gol em uma passagem produtiva por empréstimo, ou o terceiro nos últimos quatro jogos.

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  • A incerteza em torno da transferência paira no ar

    O gol surge em um momento delicado para Rashford, com relatos indicando que o Barcelona está hesitante em torná-lo titular definitivo. Apesar de seu impacto sob o comando de Flick, a diretoria do clube, incluindo o diretor esportivo Deco, estaria preocupada com as implicações financeiras de acionar a cláusula de rescisão de 26 milhões de libras (35 milhões de dólares).

    Tem-se sugerido que o Blaugrana está relutante em se comprometer com a taxa de transferência e com o substancial pacote salarial de Rashford, o que pode levar a uma possível reviravolta em seu futuro. No entanto, atuações como a que teve contra o Getafe, sem dúvida, darão à diretoria do Barça muito o que pensar enquanto avaliam suas opções para a janela de transferências de verão.

  • Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O título está ao alcance das mãos

    Enquanto Rashford brilha na Espanha, seu clube de origem, o Manchester United, enfrenta seus próprios desafios na Premier League. A equipe de Michael Carrick está atualmente em uma disputa acirrada por uma vaga nas competições europeias, estando à frente do rival do Noroeste, o Liverpool, apenas pelo saldo de gols. Enquanto isso, a vitória do Barcelona, somada à perda de pontos do Real Madrid, colocou o gigante catalão em uma posição dominante, faltando apenas 15 pontos para o fim da temporada. O Blaugrana pode efetivamente garantir o título em 10 de maio, quando recebe seu arquirrival no Camp Nou para um clássico de alto risco.

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