VÍDEO: Marcação irregular na cobrança de pênalti que levou Harry Kane a chutar para fora contra o Bayern de Munique - com as “jogadas desleais” do craque do Wolfsburgo, Jeanuel Belocian, flagradas pelas câmeras

Enquanto Kane se preparava para cobrar o pênalti após uma falta de Konstantinos Koulierakis em Michael Olise, as câmeras flagraram o zagueiro do Wolfsburg, Jeanuel Belocian, envolvido em uma manobra questionável. O jogador de 21 anos foi visto arranhando sutilmente a grama ao redor da marca do pênalti com as chuteiras, enquanto o árbitro estava ocupado com os jogadores do Bayern, que estavam distraídos.

Os “truques sujos” pareciam ter surtido o efeito desejado. Quando Kane fez sua aproximação característica, seu pé de apoio pareceu deslizar levemente no gramado danificado, fazendo com que ele se inclinasse para trás e chutasse sem perigo, para fora, à direita do gol. Foi um momento chocante para a torcida do Bayern, que já se acostumou a ver Kane ser infalível na marca do pênalti.