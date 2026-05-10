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FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP
Donny Afroni

Traduzido por

VÍDEO: Marcação irregular na cobrança de pênalti que levou Harry Kane a chutar para fora contra o Bayern de Munique - com as “jogadas desleais” do craque do Wolfsburgo, Jeanuel Belocian, flagradas pelas câmeras

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga
Wolfsburg
Wolfsburg x Bayern de Munique

A incrível sequência de eficiência de Harry Kane em cobranças de pênalti na Bundesliga finalmente chegou ao fim no sábado, mas o capitão da Inglaterra parece ter sido vítima de alguma "magia negra" descarada. O atacante do Bayern de Munique, de forma atípica, chutou para fora contra o Wolfsburg, marcando sua primeira falha na primeira divisão alemã desde sua chegada em 2023.

  • Belocian pego em flagrante

    Enquanto Kane se preparava para cobrar o pênalti após uma falta de Konstantinos Koulierakis em Michael Olise, as câmeras flagraram o zagueiro do Wolfsburg, Jeanuel Belocian, envolvido em uma manobra questionável. O jogador de 21 anos foi visto arranhando sutilmente a grama ao redor da marca do pênalti com as chuteiras, enquanto o árbitro estava ocupado com os jogadores do Bayern, que estavam distraídos.

    Os “truques sujos” pareciam ter surtido o efeito desejado. Quando Kane fez sua aproximação característica, seu pé de apoio pareceu deslizar levemente no gramado danificado, fazendo com que ele se inclinasse para trás e chutasse sem perigo, para fora, à direita do gol. Foi um momento chocante para a torcida do Bayern, que já se acostumou a ver Kane ser infalível na marca do pênalti.

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  • Fim de uma era para Kane

    A falha põe fim a uma sequência notável de 24 pênaltis convertidos consecutivamente na Bundesliga pelo jogador de 32 anos. Desde que trocou o Tottenham pelo clube da Baviera, Kane tem sido a referência em cobranças de pênaltis na Alemanha, mas mesmo os melhores finalizadores do mundo não estão imunes aos obstáculos psicológicos e físicos dessa “arte obscura”. Antes deste fim de semana, as únicas outras falhas de Kane nesta temporada ocorreram na Liga dos Campeões contra o Union Saint-Gilloise em janeiro e na DFB-Pokal, quando Florian Stritzel, do Wehen Wiesbaden, defendeu sua cobrança.

    Estatisticamente, Kane continua sendo um gigante da marca dos 11 metros. Esta foi apenas sua terceira falha com a camisa do Bayern em todas as competições, tendo convertido com sucesso 37 de suas 40 tentativas. Apesar da rara falha contra o Wolfsburg, ele mantém uma taxa de conversão de 92,5%, o que o mantém entre os cobradores de pênaltis mais letais da história do futebol mundial.

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    A disputa pela Chuteira de Ouro continua

    Embora a falha na cobrança de pênalti vá dominar os melhores momentos, a temporada de Kane continua sendo digna de entrar para a história. Ele continua confortavelmente na liderança da artilharia da Bundesliga com 33 gols, bem à frente de seu adversário mais próximo, Denis Undav, do Stuttgart, que tem 19. As temporadas de estreia de Kane na Alemanha estabeleceram um padrão raramente visto no futebol europeu. Embora seu recorde perfeito no campeonato tenha acabado, o foco do capitão da Inglaterra continuará em terminar a temporada com força antes de liderar sua seleção na pausa internacional do verão.

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