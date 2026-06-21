Lehmann voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais depois de compartilhar uma postagem em sua conta do Instagram, que rapidamente começou a circular entre os fãs de futebol e seguidores da jogadora suíça em todo o mundo. No vídeo, a atacante de 27 anos aparece em uma praia fazendo malabarismos com uma bola de futebol, vestindo um minibiquíni rosa neon, em uma cena que combina controle, técnica e um cenário visual impressionante. A postagem com McKenzie destaca sua capacidade de permanecer sob os holofotes mesmo durante o período de entressafra, combinando seu amor pelo esporte com um estilo de vida luxuoso em um dos locais mais bonitos do mundo.
Traduzido por
VÍDEO: Malabarismos com a bola na praia! Alisha Lehmann e o namorado, Montel McKenzie, mostram suas habilidades com a bola enquanto curtem férias românticas no paraíso jamaicano
Jogadas de drible no Paraíso com a McKenzie
Assista ao vídeo
Uma escapada romântica na Jamaica
O casal aproveitou ao máximo as areias brancas e as águas azul-turquesa, provando que o futebol nunca está longe de seus pensamentos, mesmo fora dos horários de trabalho. A técnica de alta qualidade exibida durante os malabarismos na areia rendeu elogios dos fãs, consolidando ainda mais a reputação de Lehmann como uma jogadora que vive e respira o esporte, independentemente do cenário.
Lehmann é atualmente uma das jogadoras de futebol mais seguidas do mundo, tendo construído uma presença digital que vai muito além do campo. Seu perfil combina sua carreira profissional no futebol com uma atividade constante nas redes sociais, onde cada postagem costuma gerar discussões e interações imediatas com seus milhões de seguidores em várias plataformas.
- Getty Images Sport
Prometendo voltar mais forte
Com seu futuro no King Power Stadium aparentemente garantido para a próxima disputa pela promoção, Lehmann está aproveitando sua estadia na Jamaica para recarregar as energias, tanto mental quanto fisicamente, após uma temporada difícil. Lesões limitaram sua participação no Leicester City, onde disputou apenas nove partidas pelo time principal.
“Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol”, admitiu ela recentemente. “Houve muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me colocaram à prova, tanto dentro quanto fora de campo.”
“Agora é hora de descansar, me recuperar e aproveitar um tempo com as pessoas que amo”, acrescentou Lehmann. “Mas também é hora de trabalhar. De manter o foco, treinar duro e fazer tudo o que puder para voltar mais forte do que nunca.”