VÍDEO: Malabarismos com a bola na praia! Alisha Lehmann e o namorado, Montel McKenzie, mostram suas habilidades com a bola enquanto curtem férias românticas no paraíso jamaicano

O casal aproveitou ao máximo as areias brancas e as águas azul-turquesa, provando que o futebol nunca está longe de seus pensamentos, mesmo fora dos horários de trabalho. A técnica de alta qualidade exibida durante os malabarismos na areia rendeu elogios dos fãs, consolidando ainda mais a reputação de Lehmann como uma jogadora que vive e respira o esporte, independentemente do cenário.

Lehmann é atualmente uma das jogadoras de futebol mais seguidas do mundo, tendo construído uma presença digital que vai muito além do campo. Seu perfil combina sua carreira profissional no futebol com uma atividade constante nas redes sociais, onde cada postagem costuma gerar discussões e interações imediatas com seus milhões de seguidores em várias plataformas.