VÍDEO: Mais um cartão vermelho por puxar o cabelo na Premier League: Dan Ballard, do Sunderland, é expulso após revisão do VAR

O incidente ocorreu no início do primeiro tempo, no Molineux, quando Ballard entrou em contato com o atacante do Wolves, Tolu Arokodare. Ao disputar a bola, o jogador do Sunderland pareceu agarrar as longas tranças do atacante, o que levou à interrupção da partida para uma revisão por vídeo. O árbitro Paul Tierney, após consultar o monitor à beira do campo, considerou a ação como conduta violenta e mostrou um cartão vermelho direto.

Apesar da expulsão, o Sunderland havia, na verdade, assumido a liderança logo no início com um cabeceio de Nordi Mukiele. No entanto, o cartão vermelho forçou os visitantes a jogarem por mais de uma hora em desvantagem numérica — uma situação que o Wolverhampton aproveitou aos 54 minutos, quando Santiago Bueno marcou o gol de empate.











