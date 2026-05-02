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VÍDEO: Mais um cartão vermelho por puxar o cabelo na Premier League: Dan Ballard, do Sunderland, é expulso após revisão do VAR
Polêmica no Molineux
O incidente ocorreu no início do primeiro tempo, no Molineux, quando Ballard entrou em contato com o atacante do Wolves, Tolu Arokodare. Ao disputar a bola, o jogador do Sunderland pareceu agarrar as longas tranças do atacante, o que levou à interrupção da partida para uma revisão por vídeo. O árbitro Paul Tierney, após consultar o monitor à beira do campo, considerou a ação como conduta violenta e mostrou um cartão vermelho direto.
Apesar da expulsão, o Sunderland havia, na verdade, assumido a liderança logo no início com um cabeceio de Nordi Mukiele. No entanto, o cartão vermelho forçou os visitantes a jogarem por mais de uma hora em desvantagem numérica — uma situação que o Wolverhampton aproveitou aos 54 minutos, quando Santiago Bueno marcou o gol de empate.
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Ainda há dúvidas quanto à consistência
Dominic Calvert-Lewin se viu no centro de uma nova polêmica arbitral durante a semifinal da FA Cup entre o Leeds United e o Chelsea, em Wembley, no último domingo. O atacante pareceu puxar o cabelo do zagueiro do Chelsea, Marc Cucurella, mas escapou de qualquer punição formal, apesar de uma longa análise do VAR. A decisão foi particularmente flagrante, pois ocorreu poucas semanas depois de Lisandro Martinez ter sido expulso pela mesma infração contra o próprio Calvert-Lewin — um incidente também apitado por Tierney —, levando torcedores e comentaristas a questionarem a flagrante falta de consistência nessas decisões de alto risco.
A postura inflexível da FA
A Federação Inglesa de Futebol deixou clara sua posição sobre esse tipo específico de falta, após uma série de incidentes nesta temporada. Um painel disciplinar oficial observou anteriormente que “no interesse geral do futebol, ‘puxar o cabelo’ não deve ser tolerado e deve ser desencorajado por meio de punições consistentes”.
Essa abordagem rigorosa não foi bem recebida por muitos treinadores da divisão. O técnico do Manchester United, Michael Carrick, tem sido um crítico ferrenho dessas expulsões no passado, tendo descrito de forma célebre um cartão vermelho anterior por puxar cabelo como “uma das piores” decisões que já viu. O Black Cats provavelmente enfrentará agora a perspectiva de ficar sem Ballard por três partidas, a menos que decida recorrer da decisão.
A descrença de Ballard
O próprio Ballard pareceu chocado com a decisão, permanecendo em campo para defender sua inocência antes de finalmente se dirigir para o túnel. Os torcedores argumentaram que o zagueiro mantinha o olhar fixo na bola e que qualquer contato com o cabelo de Arokodare foi totalmente acidental durante a disputa física pela posse de bola.