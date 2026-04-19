VÍDEO: Mais magia de Lionel Messi! O maior jogador de todos os tempos da Argentina marca o gol da vitória com um chute com efeito no ângulo superior, e o Inter Miami derrota o Colorado Rapids em um jogo emocionante com cinco gols

O lendário atacante marcou dois gols naquela noite, mas foi o gol aos 79 minutos que ficará para sempre na memória. Após uma perda de bola do Colorado perto do meio-campo, Messi recuperou a posse e avançou em direção à área, cortando para dentro perto do canto direito antes de soltar um chute sublime e ascendente que curvou-se perfeitamente no ângulo superior. A vitória foi vital para os Herons, que ampliaram sua invencibilidade para sete jogos e subiram para o segundo lugar na classificação da Conferência Leste, um ponto atrás do líder Nashville SC. Além dos dois gols de Messi, o atacante da seleção mexicana German Berterame também balançou as redes, garantindo que o Inter Miami saísse de Colorado com uma vitória suada por 3 a 2.