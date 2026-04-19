O lendário atacante marcou dois gols naquela noite, mas foi o gol aos 79 minutos que ficará para sempre na memória. Após uma perda de bola do Colorado perto do meio-campo, Messi recuperou a posse e avançou em direção à área, cortando para dentro perto do canto direito antes de soltar um chute sublime e ascendente que curvou-se perfeitamente no ângulo superior. A vitória foi vital para os Herons, que ampliaram sua invencibilidade para sete jogos e subiram para o segundo lugar na classificação da Conferência Leste, um ponto atrás do líder Nashville SC. Além dos dois gols de Messi, o atacante da seleção mexicana German Berterame também balançou as redes, garantindo que o Inter Miami saísse de Colorado com uma vitória suada por 3 a 2.
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VÍDEO: Mais magia de Lionel Messi! O maior jogador de todos os tempos da Argentina marca o gol da vitória com um chute com efeito no ângulo superior, e o Inter Miami derrota o Colorado Rapids em um jogo emocionante com cinco gols
Messi decide jogo emocionante com cinco gols de forma espetacular
Veja Messi marcar um gol espetacular no ângulo superior
Uma noite de recordes para a MLS no Colorado
O “efeito Messi” ficou bem evidente, com um público de 75.824 pessoas, o segundo maior da história da Major League Soccer. Torcedores de todo o país se reuniram para ver o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, e ele não os decepcionou. Apesar de o Rapids ter oferecido uma resistência acirrada e causado frequentes problemas à defesa do Miami, o brilhantismo individual do capitão dos visitantes acabou fazendo a diferença.
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Hoyos tem uma estreia de sonho ao voltar ao lado de seu pupilo
A partida marcou um novo capítulo para o clube da Flórida após a saída repentina de Javier Mascherano, que deixou o cargo poucos meses depois de levar a equipe à conquista da MLS Cup. Em comunicado, Mascherano afirmou que se afastou por “motivos pessoais”. O técnico interino Guillermo Hoyos, que anteriormente atuava como diretor esportivo do clube, foi o responsável por estabilizar a equipe. A conexão entre Hoyos e Messi remonta a décadas, desde o tempo em que ambos passaram pela famosa academia La Masia, do Barcelona, o que adicionou um toque emocional à vitória.