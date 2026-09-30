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VÍDEO: Luka Modric recebe impressionante ovação de pé de torcedores espanhóis durante duelo da Liga das Nações
Um belo momento em Sevilha
A Espanha garantiu uma imponente vitória por 4 a 1 sobre a Croácia, mas o resultado final por um breve momento ficou em segundo plano diante de uma memorável demonstração de respeito esportivo. A torcida no Ramón Sánchez Pizjuán fez questão de homenagear um ícone visitante. Nos minutos finais da partida, os torcedores da casa se levantaram para prestar um tributo arrepiante a Modric quando ele saiu do banco.
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Ovação de pé para um ícone
O momento de destaque chegou aos 81 minutos do confronto. Com os donos da casa já a caminho de uma vitória elástica, o banco da Croácia optou por uma mudança tardia, colocando em campo seu lendário armador. Modric entrou no gramado do Ramon Sanchez Pizjuan no lugar de seu companheiro de equipe Peter Sucic. Quando o jogador de 41 anos cruzou a linha lateral, a torcida de Sevilha explodiu em uma calorosa e ampla ovação de pé para a estrela adversária.
O veterano meio-campista ficou claramente tocado com a recepção incrível dos torcedores espanhóis. Visivelmente emocionado com o grande gesto, ele depois recorreu às redes sociais para compartilhar sua gratidão, afirmando de forma simples: "Muito obrigado, Espanha."
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Estatísticas incríveis e vínculos com a Espanha
A ligação de Modric com o futebol espanhol é inegável, o que tornou a recepção em Sevilha particularmente comovente. A torcida estava ansiosa para demonstrar sua enorme admiração pelo ex-meio-campista do Madrid, que passou muitos anos dominantes na liga nacional.
Mesmo agora atuando como jogador do Milan, seu legado na Espanha claramente continua intocável. Sua aparição contra a Espanha também destacou sua incrível longevidade no mais alto nível. Aos 41 anos, Modric ostenta impressionantes 204 partidas pela seleção e 30 gols pela Croácia.
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