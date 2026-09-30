O momento de destaque chegou aos 81 minutos do confronto. Com os donos da casa já a caminho de uma vitória elástica, o banco da Croácia optou por uma mudança tardia, colocando em campo seu lendário armador. Modric entrou no gramado do Ramon Sanchez Pizjuan no lugar de seu companheiro de equipe Peter Sucic. Quando o jogador de 41 anos cruzou a linha lateral, a torcida de Sevilha explodiu em uma calorosa e ampla ovação de pé para a estrela adversária.

O veterano meio-campista ficou claramente tocado com a recepção incrível dos torcedores espanhóis. Visivelmente emocionado com o grande gesto, ele depois recorreu às redes sociais para compartilhar sua gratidão, afirmando de forma simples: "Muito obrigado, Espanha."