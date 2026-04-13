VÍDEO: Lisandro Martínez é expulso por puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, enquanto torcedores do Manchester United se indignam com a decisão “idiota” contra o Leeds

A natureza do cartão vermelho recebido por Martinez provocou uma onda de críticas tanto por parte dos torcedores quanto dos comentaristas. Muitos torcedores expressaram sua frustração nas redes sociais, classificando as ações do zagueiro como “estúpidas” e “idiotas”, dada a situação delicada em que a equipe se encontrava. A decisão de agarrar o cabelo de Calvert-Lewin foi vista como um risco desnecessário que não deixou outra opção ao árbitro a não ser mandá-lo para o vestiário mais cedo.

“Foi uma atitude estúpida de Martinez, mas se isso vai render um cartão vermelho, então as tranças deveriam ser proibidas, porque ele obviamente está tentando agarrar a camisa dele”, escreveu @StevenDonovan02 no X.

“Simplesmente estúpido da parte de Martinez”, disse @JacobHorsfall_. “Tenho quase certeza de que foi um movimento natural [sic] de se agarrar, já que ele perdeu o equilíbrio, mas por que colocar a mão tão alta para começar? Especialmente com os cartões vermelhos que vimos por exatamente isso nesta temporada.”

Enquanto isso, @AdamJoseph disse: “Essa foi uma decisão idiota de Lisandro Martinez. Isso sempre vai resultar em cartão vermelho. Não se pode puxar o cabelo de Dominic Calvert-Lewin. Você já tomou a decisão do árbitro por ele assim que fez isso. Não importa se a puxada foi forte ou não.”

Gary Neville, que comentava a partida, também não ficou impressionado com o desempenho geral do United, dizendo: “O Leeds merece estar ganhando por 2 a 0. Eles são, de longe, o melhor time.”

Sobre a reação de Martinez ao cartão vermelho, Neville disse: “Martinez parece perplexo e confuso. Mas puxar o cabelo resulta em cartão vermelho hoje em dia. Ele sabia o que estava fazendo.”