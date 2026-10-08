Embora a apresentação peculiar do árbitro tenha chamado atenção, a noite acabou sendo dominada por emoção pura. O atacante de 39 anos havia anunciado sua aposentadoria da seleção em agosto, após a dolorosa derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.

A preparação para o duelo contra Benin foi apropriadamente comovente. Messi se mostrou visivelmente emocionado quando o ônibus da equipe atravessou um apaixonado mar de torcedores do lado de fora do estádio do River Plate. Já dentro dele, o público de 85 mil pessoas viu uma vitória tranquila, com gols anteriores de Nicolas Otamendi e Nico Paz antes da cobrança de pênalti certeira de Messi. Companheiros de equipe, incluindo um Enzo Fernandez em lágrimas, tiveram dificuldade para conter a emoção enquanto o capitão icônico se dirigia ao estádio do círculo central.

Ao fazer seu discurso de despedida, Messi relembrou uma brilhante carreira de duas décadas pela seleção, que incluiu os títulos da Copa do Mundo de 2022, da Copa América e da Finalíssima. "Não vir mais aqui e não estar mais com a seleção argentina vai doer muito", admitiu ao público. "Se dependesse de mim, eu adoraria estar aqui a minha vida inteira, porque jogar pela Argentina é a coisa mais bonita que existe."

O veterano atacante reconheceu a frustração recente contra a Espanha, observando que o elenco lutou até o fim, apesar de já ter pouco combustível no tanque. Ele também tirou um tempo para homenagear seus ex-companheiros de equipe e fez uma tocante homenagem ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto. "Vou sentir muita falta de jogar aqui", acrescentou Messi. "Saio grato, orgulhoso e em paz."



