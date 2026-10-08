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VÍDEO: Lionel Messi recebe presente BIZARRO de aposentadoria de árbitro em emocionante despedida da Argentina contra Benin
Um estranho presente de despedida
Messi se despediu do futebol internacional após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin em amistoso no Estadio Monumental. No entanto, as cenas após a partida tiveram um rumo inesperado por causa do árbitro chileno Fernando Vejar. Após o apito final, Vejar se aproximou do vencedor de oito Bolas de Ouro, ofereceu um aperto de mão e uma piscadela, e entregou seus cartões amarelo e vermelho como presente de despedida.
A troca estranha deixou o goleiro de Benin, Saturnin Allagbe, visivelmente intrigado enquanto observava de perto. Messi, que marcou um pênalti aos 71 minutos em sua 208ª partida pela seleção, ampliando seu recorde, não pareceu particularmente apegado à incomum lembrança. Pouco depois, a cantora folclórica argentina Soledad Pastorutti foi vista segurando os cartões de plástico do árbitro após sua apresentação no pós-jogo.
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Lágrimas no Monumental
Embora a apresentação peculiar do árbitro tenha chamado atenção, a noite acabou sendo dominada por emoção pura. O atacante de 39 anos havia anunciado sua aposentadoria da seleção em agosto, após a dolorosa derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo.
A preparação para o duelo contra Benin foi apropriadamente comovente. Messi se mostrou visivelmente emocionado quando o ônibus da equipe atravessou um apaixonado mar de torcedores do lado de fora do estádio do River Plate. Já dentro dele, o público de 85 mil pessoas viu uma vitória tranquila, com gols anteriores de Nicolas Otamendi e Nico Paz antes da cobrança de pênalti certeira de Messi. Companheiros de equipe, incluindo um Enzo Fernandez em lágrimas, tiveram dificuldade para conter a emoção enquanto o capitão icônico se dirigia ao estádio do círculo central.
Ao fazer seu discurso de despedida, Messi relembrou uma brilhante carreira de duas décadas pela seleção, que incluiu os títulos da Copa do Mundo de 2022, da Copa América e da Finalíssima. "Não vir mais aqui e não estar mais com a seleção argentina vai doer muito", admitiu ao público. "Se dependesse de mim, eu adoraria estar aqui a minha vida inteira, porque jogar pela Argentina é a coisa mais bonita que existe."
O veterano atacante reconheceu a frustração recente contra a Espanha, observando que o elenco lutou até o fim, apesar de já ter pouco combustível no tanque. Ele também tirou um tempo para homenagear seus ex-companheiros de equipe e fez uma tocante homenagem ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto. "Vou sentir muita falta de jogar aqui", acrescentou Messi. "Saio grato, orgulhoso e em paz."
- AFP
O que vem a seguir para a Argentina
A Argentina agora precisa lidar com um futuro incerto sem seu líder talismânico. O técnico Lionel Scaloni enfrenta a ingrata tarefa de reconstruir seu elenco após a recente derrota na final da Copa do Mundo e a saída permanente do maior jogador da história do país.
Para Messi, o foco agora se volta inteiramente para seus compromissos em andamento pelo clube. O atacante lendário tentará direcionar a energia que lhe resta para terminar a temporada doméstica em alta com o Inter Miami, deixando para trás um legado internacional que provavelmente jamais será igualado.
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