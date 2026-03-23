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VÍDEO: Lionel Messi marca o 71º gol de falta da carreira e ultrapassa a lenda brasileira Pelé, enquanto o goleiro do New York City FC, Matt Freese, fica completamente envergonhado
Messi lidera a vitória do Inter Miami por 3 a 2
O Inter Miami teve um início forte na temporada 2026 da Major League Soccer, somando dez pontos nos primeiros cinco jogos e ocupando a terceira posição na Conferência Leste, atrás do líder Nashville SC e do New York City FC, time que foi seu adversário no domingo.
Um espetáculo emocionante se desenrolou no Yankee Stadium, com Gonzalo Lujan colocando o Miami na frente aos quatro minutos, antes que o New York reagisse e assumisse a liderança graças a gols de Nicolás Fernández e Agustín Ojeda. No entanto, a vantagem da equipe da casa não durou muito, pois Messi se destacou ao marcar de longe, com sua cobrança de falta desviando e passando por entre as pernas do goleiro Matt Freese.
Foi mais um momento de inspiração do campeão mundial argentino, com o Miami conquistando os três pontos graças ao gol da vitória do zagueiro Micael aos 74 minutos.
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Messi ultrapassa Pelé com seu 71º gol de falta
Messi marcou recentemente seu 900º gol na carreira contra o Nashville e deu o primeiro passo rumo aos 1.000 com o 71º gol de falta de sua carreira contra o New York City. Isso significa que o jogador de 38 anos ultrapassou Pelé no número de gols marcados diretamente de cobranças de falta, já que estima-se que o grande craque brasileiro tenha marcado 70 gols em jogadas de bola parada ao longo de sua carreira lendária.
Agora, há apenas um jogador à sua frente nessa lista, que é o ex-astro do Lyon Juninho Pernambucano, autor de 77 gols de falta, mas há grandes chances de que Messi chegue ao topo do ranking antes de decidir encerrar a carreira e se aposentar.
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Argentino deve ser o capitão da seleção nacional contra a Mauritânia e a Zâmbia
Messi está escalado para jogar pela Argentina na próxima janela de jogos internacionais, quando os atuais campeões mundiais enfrentarão a Mauritânia e a Zâmbia em amistosos em Buenos Aires. Esses serão os últimos jogos para o técnico Lionel Scaloni avaliar seus jogadores antes de anunciar a convocação para a defesa do título nos Estados Unidos, Canadá e México.
Messi é, sem dúvida, o grande nome da seleção argentina, mas vários atacantes menos experientes foram convocados para os amistosos. Enquanto Julián Álvarez, que tem 49 partidas pela seleção, está na lista, nomes como Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, José Manuel López, Joaquín Panichelli e Gianluca Prestianni foram todos convocados e cada um deles tem menos de dez partidas pela seleção.
A Argentina disputa sua primeira partida da Copa do Mundo de 2026 em meados de junho, quando enfrenta a Argélia em Kansas City, Missouri. A seleção também enfrentará a Áustria e a Jordânia no Grupo J.
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