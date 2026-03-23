VÍDEO: Lionel Messi marca o 71º gol de falta da carreira e ultrapassa a lenda brasileira Pelé, enquanto o goleiro do New York City FC, Matt Freese, fica completamente envergonhado

O Inter Miami teve um início forte na temporada 2026 da Major League Soccer, somando dez pontos nos primeiros cinco jogos e ocupando a terceira posição na Conferência Leste, atrás do líder Nashville SC e do New York City FC, time que foi seu adversário no domingo.

Um espetáculo emocionante se desenrolou no Yankee Stadium, com Gonzalo Lujan colocando o Miami na frente aos quatro minutos, antes que o New York reagisse e assumisse a liderança graças a gols de Nicolás Fernández e Agustín Ojeda. No entanto, a vantagem da equipe da casa não durou muito, pois Messi se destacou ao marcar de longe, com sua cobrança de falta desviando e passando por entre as pernas do goleiro Matt Freese.

Foi mais um momento de inspiração do campeão mundial argentino, com o Miami conquistando os três pontos graças ao gol da vitória do zagueiro Micael aos 74 minutos.