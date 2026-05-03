VÍDEO: Lionel Messi marca mais um gol espetacular em jogada individual, mas fica assistindo incrédulo enquanto o Inter Miami desperdiça uma vantagem de 3 a 0 e perde o dramático clássico da MLS para o Orlando City

No entanto, o cenário mudou de forma dramática quando o Orlando City protagonizou uma das maiores reviravoltas da história da liga. Foi apenas a terceira vez na história da MLS que um time conseguiu virar o jogo após estar perdendo por três gols. O catalisador da recuperação foi outro argentino, Martín Ojeda, que marcou um hat-trick sensacional para trazer os visitantes de volta à disputa. Ojeda diminuiu a diferença antes do intervalo e marcou o segundo aos 68 minutos, preparando o terreno para um final emocionante. Apesar de uma série de defesas à queima-roupa do goleiro do Miami, Dayne St. Clair, Ojeda acabou empatando o placar de pênalti. O sofrimento se agravou nos acréscimos, quando Tyrese Spicer apareceu do nada para marcar o gol da vitória. O resultado significa que as dificuldades inexplicáveis do Miami no Nu Stadium continuam. Apesar da posição elevada na classificação da MLS, o Herons não conseguiu vencer nenhuma das quatro primeiras partidas disputadas no local.