O lendário atacante protagonizou um lance de pura classe aos 33 minutos, colocando o Miami em vantagem por 3 a 0. Após receber um passe preciso de seu companheiro de longa data, Luis Suárez, Messi demonstrou sua agilidade imbatível ao driblar um zagueiro do Orlando City com uma finta característica. Em seguida, ele desferiu um chute potente e certeiro de fora da área que voou direto para o canto, deixando o goleiro Maxime Crepeau tentando agarrar o ar. Foi o oitavo gol de Messi em apenas 10 jogos da MLS nesta temporada, e pareceu ter encerrado de forma enfática sua rara sequência de dois jogos sem marcar gols. Gols no início da partida de Ian Fray e Telasco Segovia, este último com assistência de Messi, colocaram o time da casa no controle total da partida, enquanto buscavam sua primeira vitória na história em seu novo e moderno estádio.
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VÍDEO: Lionel Messi marca mais um gol espetacular em jogada individual, mas fica assistindo incrédulo enquanto o Inter Miami desperdiça uma vantagem de 3 a 0 e perde o dramático clássico da MLS para o Orlando City
Messi marcou seu oitavo gol na MLS nesta temporada
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Um colapso histórico no Florida Derby
No entanto, o cenário mudou de forma dramática quando o Orlando City protagonizou uma das maiores reviravoltas da história da liga. Foi apenas a terceira vez na história da MLS que um time conseguiu virar o jogo após estar perdendo por três gols. O catalisador da recuperação foi outro argentino, Martín Ojeda, que marcou um hat-trick sensacional para trazer os visitantes de volta à disputa. Ojeda diminuiu a diferença antes do intervalo e marcou o segundo aos 68 minutos, preparando o terreno para um final emocionante. Apesar de uma série de defesas à queima-roupa do goleiro do Miami, Dayne St. Clair, Ojeda acabou empatando o placar de pênalti. O sofrimento se agravou nos acréscimos, quando Tyrese Spicer apareceu do nada para marcar o gol da vitória. O resultado significa que as dificuldades inexplicáveis do Miami no Nu Stadium continuam. Apesar da posição elevada na classificação da MLS, o Herons não conseguiu vencer nenhuma das quatro primeiras partidas disputadas no local.
- GOAL
O que vem a seguir para Messi e Miami?
Apesar da derrota, as estatísticas pessoais de Messi continuam impressionantes, enquanto ele segue impulsionando o projeto do Miami. Seu gol contra o Orlando foi o 86º com a camisa do Miami, mantendo sua busca por novos recordes na América do Norte. A equipe ocupa atualmente o terceiro lugar na Conferência Leste, apenas um ponto atrás do líder Nashville, e tem os mesmos pontos do segundo colocado, o New England Revolution, mas está atrás no saldo de gols. O Miami tem quatro partidas restantes antes da pausa da liga para o intervalo de sete semanas da Copa do Mundo. Com jogos contra Toronto, Cincinnati, Portland e Filadélfia no horizonte, Hoyos estará desesperado para garantir aquela primeira vitória tão esperada no Nu Stadium.