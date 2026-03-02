Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lionel Messi Inter Miami 2026 Orlando City MLSGetty
Chris Burton

Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi marca dois gols — incluindo um chute de longa distância, sua marca registrada — e inspira a incrível virada do Inter Miami na MLS contra o Orlando City

Lionel Messi marcou dois gols brilhantes pelo Inter Miami, garantindo a primeira vitória competitiva do Herons em 2026 e dando início à defesa do título da MLS Cup. O argentino GOAT ajudou a inspirar a vitória por 4 a 2 no clássico contra o Orlando City, com a equipe de Javier Mascherano recuperando-se de uma desvantagem de dois gols para conquistar três pontos preciosos no Inter & Co Stadium.

  • O Inter Miami conquistou sua primeira vitória na MLS em 2026

    O Inter Miami mostrou sinais iniciais de falta de ritmo após retornar de um jogo em Porto Rico contra o Independiente del Valle — um amistoso em que Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, foi derrubado no chão por um torcedor que invadiu o campo.

    O time estava perdendo por 2 a 0 aos 24 minutos, com gols de Marco Pasalic e Martin Ojeda para os anfitriões. Mateo Silvetti entrou em campo no intervalo e causou impacto imediato, com o argentino levando o time de Mascherano de volta à disputa quatro minutos após o reinício. Messi marcou seu primeiro gol pouco antes da marca de uma hora, antes de selar uma impressionante vitóriade virada aos 90 minutos, depois que Telasco Segovia marcou o terceiro gol do Inter Miami e colocou o time na frente.

    • Publicidade

  • Veja Messi marcar dois gols brilhantes pelo Inter Miami

  • Como Messi inspirou uma vitória mágica sobre o Orlando City

    Messi assumiu o controle das ações quando o Inter Miami mais precisava dele. Ele abriu sua conta de gols na MLS em 2026 ao receber a posse de bola na entrada da área. Apesar de haver uma multidão de jogadores à sua frente, o eterno jogador de 38 anos criou um espaço com seu icônico pé esquerdo e chutou com força de 18 metros no ângulo superior.

    Seu segundo gol foi igualmente impressionante, com um chute a gol alinhado ao cobrar uma falta de 30 metros. Messi optou por contornar a barreira, em vez de chutar por cima, e viu a bola bater abaixo das mãos de Maxime Crepeau e entrar no canto inferior. O Orlando estava reduzido a 10 jogadores naquele momento, após a expulsão de Colin Guske, jogador da seleção sub-19 dos Estados Unidos, que recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho por uma falta cometida aos 88 minutos em Messi.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Messi, que está fazendo história, busca conquistar o terceiro prêmio consecutivo de MVP

    O capitão emblemático do Inter Miami comemorou seu gol no final da partida diante dos torcedores mais apaixonados do Orlando, que ocupam uma seção conhecida como “The Wall” (A Parede), depois de vê-los entoando cantos contra Messi durante grande parte da noite.

    Messi estava jogando sua primeira partida em Orlando, depois de ter ficado de fora na derrota por 4 a 1 na mesma arena na temporada passada. Ele já está começando a acelerar em 2026, em busca do terceiro prêmio consecutivo de MVP, e espera estabelecer o tipo de forma e condicionamento físico que lhe permitirá garantir uma vaga na seleção argentina para a Copa do Mundo neste verão — enquanto a Albiceleste busca defender seu título mundial em solo norte-americano.

Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Major League Soccer
DC United crest
DC United
DCU
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0