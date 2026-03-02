VÍDEO: Lionel Messi marca dois gols — incluindo um chute de longa distância, sua marca registrada — e inspira a incrível virada do Inter Miami na MLS contra o Orlando City

O Inter Miami mostrou sinais iniciais de falta de ritmo após retornar de um jogo em Porto Rico contra o Independiente del Valle — um amistoso em que Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, foi derrubado no chão por um torcedor que invadiu o campo.

O time estava perdendo por 2 a 0 aos 24 minutos, com gols de Marco Pasalic e Martin Ojeda para os anfitriões. Mateo Silvetti entrou em campo no intervalo e causou impacto imediato, com o argentino levando o time de Mascherano de volta à disputa quatro minutos após o reinício. Messi marcou seu primeiro gol pouco antes da marca de uma hora, antes de selar uma impressionante vitóriade virada aos 90 minutos, depois que Telasco Segovia marcou o terceiro gol do Inter Miami e colocou o time na frente.