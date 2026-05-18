VÍDEO: Lionel Messi faz um gesto para os torcedores do Inter Miami que protestavam contra a falta de "respeito" dos jogadores durante a vitória na MLS sobre o Portland Timbers

O Inter Miami finalmente conquistou sua primeira vitória em casa no novo Nu Stadium na noite de domingo, derrotando o Portland Timbers por 2 a 0, mas esse marco foi ofuscado por um visível atrito entre os jogadores e os torcedores mais fervorosos do clube. La Familia, o coletivo dos grupos de torcedores de Miami, organizou um protesto silencioso durante os primeiros 85 minutos da partida, deixando as arquibancadas, normalmente animadas, sem os tambores, bandeiras e cantos que caracterizam a atmosfera do sul da Flórida.

O grupo estaria frustrado com uma suposta falta de “respeito” por parte do elenco. Membros do grupo alegaram que, após as quatro primeiras partidas no novo estádio, os jogadores têm ignorado consistentemente as arquibancadas e ido direto para o vestiário. “Os jogadores não demonstraram respeito pela La Familia, não vieram à nossa arquibancada após os jogos, quando temos gente chegando já às 11h para montar nossa área de comemoração e colocar nossas bandeiras dentro do estádio”, disse JC Aviles, da Southern Legion, segundo o Miami Herald. “Sem falar que cantamos com toda a força por mais de 90 minutos. O único jogador que veio dizer oi foi Noah Allen, e todos os outros vão direto para o vestiário. Isso não é legal!”

A tensão atingiu o auge aos 85 minutos, quando os torcedores finalmente quebraram o silêncio com uma mensagem direta. Uma parte da torcida começou a entoar em espanhol: “Jogadores, cumprimentem seus fãs, reconheçam seu povo, que não pede nada mais de vocês!” A exigência não pareceu cair bem com Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que pareceu fazer um gesto de desaprovação para as arquibancadas.