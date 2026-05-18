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Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Lionel Messi faz um gesto para os torcedores do Inter Miami que protestavam contra a falta de "respeito" dos jogadores durante a vitória na MLS sobre o Portland Timbers

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF x Portland Timbers
Portland Timbers

Lionel Messi foi flagrado pelas câmeras aparentemente repreendendo os torcedores do Inter Miami depois que a torcida mais fanática do clube organizou um protesto silencioso durante a vitória na MLS contra o Portland Timbers. O ícone argentino foi visto gesticulando em direção às arquibancadas enquanto o clima se tornava tenso, apesar das grandes expectativas no Nu Stadium.

  • Silêncio no Nu Stadium

    O Inter Miami finalmente conquistou sua primeira vitória em casa no novo Nu Stadium na noite de domingo, derrotando o Portland Timbers por 2 a 0, mas esse marco foi ofuscado por um visível atrito entre os jogadores e os torcedores mais fervorosos do clube. La Familia, o coletivo dos grupos de torcedores de Miami, organizou um protesto silencioso durante os primeiros 85 minutos da partida, deixando as arquibancadas, normalmente animadas, sem os tambores, bandeiras e cantos que caracterizam a atmosfera do sul da Flórida.

    O grupo estaria frustrado com uma suposta falta de “respeito” por parte do elenco. Membros do grupo alegaram que, após as quatro primeiras partidas no novo estádio, os jogadores têm ignorado consistentemente as arquibancadas e ido direto para o vestiário. “Os jogadores não demonstraram respeito pela La Familia, não vieram à nossa arquibancada após os jogos, quando temos gente chegando já às 11h para montar nossa área de comemoração e colocar nossas bandeiras dentro do estádio”, disse JC Aviles, da Southern Legion, segundo o Miami Herald. “Sem falar que cantamos com toda a força por mais de 90 minutos. O único jogador que veio dizer oi foi Noah Allen, e todos os outros vão direto para o vestiário. Isso não é legal!”

    A tensão atingiu o auge aos 85 minutos, quando os torcedores finalmente quebraram o silêncio com uma mensagem direta. Uma parte da torcida começou a entoar em espanhol: “Jogadores, cumprimentem seus fãs, reconheçam seu povo, que não pede nada mais de vocês!” A exigência não pareceu cair bem com Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, que pareceu fazer um gesto de desaprovação para as arquibancadas.

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  • Reações mistas no vestiário

    Apesar da frustração visível em campo, jogadores e comissão técnica apresentaram diferentes pontos de vista sobre o incidente após o apito final. German Berterame, que marcou o segundo gol da noite após o primeiro de Messi, admitiu compreender a perspectiva dos torcedores. “Obviamente, foi surpreendente, mas, ao mesmo tempo, eles têm razão, pois merecem que os reconheçamos”, disse Berterame. “O importante é que permaneçamos unidos, do mesmo lado, como hoje, vencemos depois de tanta luta, e isso também traz felicidade para eles.”

    O lateral-direito Facundo Mura adotou uma abordagem mais diplomática, afirmando: “Nós, como jogadores, estamos todos em paz e unidos. Agradecemos absolutamente tudo: a comissão técnica, todos no clube que nos dão tudo o que precisamos e os torcedores, que sempre nos apoiam. Hoje foi uma vitória que todos nós merecíamos e sinto que precisamos permanecer juntos. Somos supergratos a eles, eles fazem parte de nós e somos todos uma família.”

    Enquanto isso, o técnico interino Guillermo Hoyos evitou se envolver na polêmica, dizendo: “O Inter Miami é um grande clube por causa dos jogadores que foram campeões e conquistaram muitos títulos; as pessoas fizeram sua manifestação, mas não tenho opinião sobre isso.”


  • Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport

    "Os jogadores fizeram um enorme sacrifício"

    A vitória foi fundamental para a posição do Miami na Conferência Leste, levando o time ao segundo lugar com 28 pontos, apenas dois atrás do líder Nashville. Refletindo sobre o esforço exigido após uma agenda lotada, Hoyos concluiu: "Os jogadores se empenharam, deram tudo de si e fizeram um enorme sacrifício, pois estavam exaustos após uma semana muito difícil com viagens, e conseguiram se destacar. Parabéns a todos que estiveram conosco no dia a dia. Estamos muito felizes por vencer e continuar crescendo, pouco a pouco.”

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