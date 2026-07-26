VÍDEO: Lionel Messi faz sua primeira aparição pública desde a final da Copa do Mundo - o astro argentino assiste a uma partida da quarta divisão em seu país natal

Messi está atualmente passando um tempo com sua família perto de sua cidade natal, Rosário, enquanto supera a amarga decepção com a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Mas o astro do Inter Miami apareceu no sábado para assistir a uma partida da Primera C, em que o Leones FC — clube administrado pela família Messi — enfrentou o Central Córdoba no Estádio Antonio Di Giacomo. Essa foi a primeira aparição pública de Messi desde o fim do torneio. Messi chegou ao local vestindo um moletom preto com capuz, na tentativa de passar despercebido, mas não foi possível.

Torcedores e a mídia local não demoraram a identificar o herói nacional, com celulares e câmeras de TV captando-o assistindo à partida de uma varanda privada situada atrás de um dos gols. Enquanto crianças e torcedores gritavam seu nome, o jogador de 39 anos acenou para a torcida com um sorriso, recebendo aplausos calorosos das arquibancadas. Infelizmente para o time da casa, o maior jogador de todos os tempos não conseguiu trazer sorte suficiente para garantir um resultado positivo. Mesmo a presença de Messi não foi capaz de inspirar uma vitória para os Leones, que sofreram uma derrota por 2 a 0 para o Central Córdoba.