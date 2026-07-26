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VÍDEO: Lionel Messi faz sua primeira aparição pública desde a final da Copa do Mundo - o astro argentino assiste a uma partida da quarta divisão em seu país natal
Messi é visto em Rosário para partida da Primera C
Messi está atualmente passando um tempo com sua família perto de sua cidade natal, Rosário, enquanto supera a amarga decepção com a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Mas o astro do Inter Miami apareceu no sábado para assistir a uma partida da Primera C, em que o Leones FC — clube administrado pela família Messi — enfrentou o Central Córdoba no Estádio Antonio Di Giacomo. Essa foi a primeira aparição pública de Messi desde o fim do torneio. Messi chegou ao local vestindo um moletom preto com capuz, na tentativa de passar despercebido, mas não foi possível.
Torcedores e a mídia local não demoraram a identificar o herói nacional, com celulares e câmeras de TV captando-o assistindo à partida de uma varanda privada situada atrás de um dos gols. Enquanto crianças e torcedores gritavam seu nome, o jogador de 39 anos acenou para a torcida com um sorriso, recebendo aplausos calorosos das arquibancadas. Infelizmente para o time da casa, o maior jogador de todos os tempos não conseguiu trazer sorte suficiente para garantir um resultado positivo. Mesmo a presença de Messi não foi capaz de inspirar uma vitória para os Leones, que sofreram uma derrota por 2 a 0 para o Central Córdoba.
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Não assistindo ao Jogo das Estrelas da MLS
Embora Messi esteja aproveitando seu tempo na Argentina, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro não irá à Carolina do Norte para as próximas comemorações de meio de temporada. Messi não será obrigado a jogar no Jogo das Estrelas da MLS, que acontecerá na próxima quarta-feira em Charlotte, após ter representado a Argentina na recente final da Copa do Mundo. Sua ausência é um golpe para o marketing do evento, mas o elenco continua repleto de talentos internacionais.
Apesar da ausência de Messi na lista do All-Star, a seleção da MLS ainda contará com nomes de destaque, como Son Heung-min, do Los Angeles FC, e Thomas Müller, do Vancouver Whitecaps. O capitão da seleção masculina dos EUA, Tim Ream, também representará a cidade-sede, Charlotte. Esses jogadores liderarão a equipe representativa da MLS contra os melhores da Liga MX, mantendo o caráter de grande destaque dessa rivalidade transfronteiriça.
- Getty
A previsão é que ele se junte à equipe no início de agosto
Os torcedores do Inter Miami terão que ser pacientes enquanto aguardam o retorno do capitão ao gramado do Nu Stadium. De acordo com o atual acordo de descanso, Messi está no meio de um período de 21 dias de afastamento total das atividades do clube. Essa fase tem como objetivo permitir que ele supere o cansaço mental causado pela derrota na final em Nova York. Para Messi, o foco continua sendo sua família e suas raízes em Rosário. Assim, espera-se que ele possa se juntar ao time no início de agosto.
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