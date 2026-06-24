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VÍDEO: Lionel Messi exibe bíceps impressionantes e faz flexões perfeitas na academia, enquanto o capitão da Argentina comemora seu 39º aniversário
Exercício físico no aniversário
Em um vídeo publicado recentemente, o maior jogador de todos os tempos da Argentina é visto realizando uma série de flexões perfeitas na base de treinamento da Albiceleste. Totalmente concentrado em sua rotina de treino, Messi exibiu uma definição impressionante dos bíceps e força na parte superior do corpo, deixando os fãs maravilhados com sua longevidade e dedicação para se manter no auge de sua carreira.
O experiente atacante sempre foi conhecido por seu pé esquerdo mágico, mas essas imagens mais recentes destacam seu condicionamento físico sustentado neste crepúsculo de sua carreira. Ao comemorar hoje seu 39º aniversário, Messi não dá sinais de desacelerar, enquanto lidera seu país em mais um torneio de alto risco no cenário mundial.
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A homenagem de Scaloni ao seu capitão
Antes do recente confronto contra a Áustria, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, dirigiu algumas palavras a Messi durante uma coletiva de imprensa pré-jogo. O técnico de 48 anos, como sempre, demonstrou carinho pelo seu astro e expressou o desejo de ver o atacante do Inter Miami se divertindo durante as comemorações.
“Acreditamos que é o grupo que supera tanto os momentos bons quanto os ruins. Sabemos que estar ao lado de um amigo sempre torna as coisas melhores. É assim que todos nós nos sentimos, e imagino que o Leo sinta o mesmo, com base no que ele disse”, afirmou Scaloni quando questionado sobre o clima no time. Sobre o aniversário em si, ele acrescentou: “Só quero que ele seja feliz. É isso que todos nós queremos.”
- AFP
A excelente fase da equipe impulsiona a defesa do título na Copa do Mundo
As comemorações acontecem em um momento em que a influência de Messi em campo continua tão forte como sempre. Recentemente, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da história da Copa do Mundo durante a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, em Dallas. Nem mesmo a perda de um pênalti no primeiro tempo conseguiu abalar seu ânimo, já que ele acabou marcando duas vezes, garantindo a classificação dos atuais campeões para as oitavas de final. “A verdade é que é espetacular como isso aconteceu”, admitiu Messi ao falar sobre o recorde. “Hoje tive aquele pênalti com o qual poderia ter ampliado o placar, mas se tivesse marcado, talvez não tivesse feito os outros dois gols. Nunca se sabe, mas estou feliz com o resultado.”
À medida que a Argentina avança para as oitavas de final, a excelente forma física de Messi prova que ele está pronto para o desafio. Apoiado por um time unido, o experiente capitão continua totalmente focado em defender o título mundial.