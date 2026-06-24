VÍDEO: Lionel Messi exibe bíceps impressionantes e faz flexões perfeitas na academia, enquanto o capitão da Argentina comemora seu 39º aniversário

As comemorações acontecem em um momento em que a influência de Messi em campo continua tão forte como sempre. Recentemente, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da história da Copa do Mundo durante a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria, em Dallas. Nem mesmo a perda de um pênalti no primeiro tempo conseguiu abalar seu ânimo, já que ele acabou marcando duas vezes, garantindo a classificação dos atuais campeões para as oitavas de final. “A verdade é que é espetacular como isso aconteceu”, admitiu Messi ao falar sobre o recorde. “Hoje tive aquele pênalti com o qual poderia ter ampliado o placar, mas se tivesse marcado, talvez não tivesse feito os outros dois gols. Nunca se sabe, mas estou feliz com o resultado.”

À medida que a Argentina avança para as oitavas de final, a excelente forma física de Messi prova que ele está pronto para o desafio. Apoiado por um time unido, o experiente capitão continua totalmente focado em defender o título mundial.



