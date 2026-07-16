VÍDEO: Lionel Messi examina a garrafa de água de Jordan Pickford, que continha anotações importantes sobre a disputa de pênaltis, após eliminar a Inglaterra da Copa do Mundo

Imagens dos momentos após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo mostraram Messi examinando a garrafa de água de Pickford após o apito final. Um membro da comissão técnica argentina recolheu a garrafa do campo antes de entregá-la ao capitão, que examinou as anotações sobre a disputa de pênaltis afixadas na lateral do recipiente.

A garrafa foi então passada entre os jogadores da seleção argentina, e Enzo Fernández foi um dos que riram ao ver seu próprio nome ao lado de anotações detalhando sua posição preferida para cobrar pênaltis e seus hábitos de chute. O momento ocorreu depois que a Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo com uma virada dramática no final da partida.

Pickford havia preparado informações detalhadas sobre os cobradores de pênaltis da Argentina, mas a derrota da Inglaterra no tempo regulamentar fez com que as anotações nunca fossem necessárias.