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VÍDEO: Lionel Messi examina a garrafa de água de Jordan Pickford, que continha anotações importantes sobre a disputa de pênaltis, após eliminar a Inglaterra da Copa do Mundo
Messi e a Argentina descobrem as anotações de Pickford sobre os pênaltis
Imagens dos momentos após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo mostraram Messi examinando a garrafa de água de Pickford após o apito final. Um membro da comissão técnica argentina recolheu a garrafa do campo antes de entregá-la ao capitão, que examinou as anotações sobre a disputa de pênaltis afixadas na lateral do recipiente.
A garrafa foi então passada entre os jogadores da seleção argentina, e Enzo Fernández foi um dos que riram ao ver seu próprio nome ao lado de anotações detalhando sua posição preferida para cobrar pênaltis e seus hábitos de chute. O momento ocorreu depois que a Argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo com uma virada dramática no final da partida.
Pickford havia preparado informações detalhadas sobre os cobradores de pênaltis da Argentina, mas a derrota da Inglaterra no tempo regulamentar fez com que as anotações nunca fossem necessárias.
Assista ao vídeo
A preparação não vale de nada sem uma disputa de pênaltis
O vídeo mostrava, na verdade, os jogadores da Argentina reagindo aos preparativos de Pickford, com vários membros da equipe parecendo divertidos enquanto examinavam as instruções coladas na garrafa do goleiro. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais após a vitória da Argentina, destacando a preparação minuciosa do goleiro inglês para uma possível disputa de pênaltis que nunca chegou a acontecer.
Pickford construiu uma reputação de preparação minuciosa para pênaltis ao longo de sua carreira internacional. Suas pesquisas já desempenharam um papel fundamental nas vitórias da Inglaterra em disputas de pênaltis, tornando as anotações em sua garrafa uma parte familiar de sua rotina nos dias de jogo. No entanto, o colapso da Inglaterra no final da partida fez com que esses preparativos fossem desperdiçados. Depois que Fernández empatou nos minutos finais, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória de cabeça nos acréscimos, levando a Argentina à final antes que os pênaltis pudessem se tornar um fator decisivo.
- Getty Images Sport
A Argentina busca mais um título da Copa do Mundo
A Argentina agora volta sua atenção para a final da Copa do Mundo deste domingo contra a Espanha, com a equipe de Lionel Scaloni em busca do segundo título mundial consecutivo. A Inglaterra, por sua vez, fica com a tarefa de refletir sobre uma semifinal que parecia ter sob controle antes de perder a vantagem nos minutos finais. No entanto, ela ainda enfrentará a França pela terceira colocação no sábado.
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