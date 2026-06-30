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VÍDEO: Lionel Messi encontra Tom Holland em um novo e hilário vídeo promocional do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”
Messi conquista Nova York
Em uma colaboração que poucos esperavam, Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, trocou o campo de futebol pelas ruas de Nova York em um vídeo promocional inédito da Sony Pictures. O “GOAT” está atualmente liderando a Argentina rumo à Copa do Mundo de 2026, mas encontrou tempo para se juntar ao astro de Hollywood Tom Holland em um clipe que rapidamente causou furor nas redes sociais.
O curta-metragem começa com Peter Parker, interpretado por Holland, sentado tranquilamente em um café, antes de ficar pasmo com a chegada do ícone do futebol. Visivelmente impressionado, o ator tropeça em seus próprios pés ao tentar se aproximar do vencedor da Copa do Mundo. Messi, interpretando uma versão exagerada de si mesmo, revela que, na verdade, está usando um dispositivo de rastreamento para caçar o próprio lançador de teias, levando Parker a vestir sua roupa e levar o veterano atacante para um passeio voador pelo horizonte da cidade.
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Um verão de grande sucesso para a Holanda
O vídeo promocional chega em um momento agitado para Holland, que atualmente está promovendo seu quarto filme solo como o herói da Marvel. O ator britânico tem sido uma presença marcante durante a Copa do Mundo de 2026, tendo visitado recentemente Madri para falar tanto sobre seu filme quanto sobre seu amor pelo futebol.
Durante a viagem, ele chegou a apontar o craque do Barcelona, Lamine Yamal, como o Homem-Aranha perfeito, devido à sua agilidade e velocidade.
O retorno de Holland às telonas marca sua primeira grande aparição desde *Uncharted*, de 2022. Antes do lançamento do novo filme da Marvel, ele também está escalado para estrelar o próximo projeto de Christopher Nolan, *The Odyssey*, o que promete um verão cheio de compromissos para o ator.
Apesar da agenda lotada de filmagens, Holland mantém seu interesse pelo futebol, tendo mencionado anteriormente sua admiração por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, que é famoso por comemorar gols com uma dança inspirada na aranha.
Fãs reagem ao crossover que viralizou
A campanha de marketing do novo filme entrou oficialmente em alta velocidade, com o estúdio perguntando aos fãs “Quem será o próximo?”, junto com o lançamento do vídeo com Messi.
A reação ao clipe tem sido extremamente positiva, com os fãs encantados ao ver o timing cômico de Messi enquanto ele grita ao ser balançado pelo ar pelo super-herói.
Embora a participação de Messi tenha fins principalmente promocionais, ela gerou teorias malucas sobre se o argentino poderia fazer uma participação especial tão rápida que você nem perceberia no filme propriamente dito. O lendário camisa 10 parecia naturalmente entusiasmado no comercial, levando muitos a acreditar que ele é um verdadeiro fã da franquia.
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Datas de lançamento e informações sobre os diretores
O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem estreia prevista para 31 de julho de 2026. O filme está sendo dirigido por Destin Daniel Cretton, o diretor por trás de “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, prometendo uma nova direção para a franquia. O filme chega justamente quando a febre da Copa do Mundo atinge seu auge, tornando a colaboração com Messi um golpe de mestre do marketing intercontinental.
No vídeo promocional, o Homem-Aranha pergunta a Messi: “Você não tem medo de altura?”, antes de os dois decolarem. É um momento descontraído para o jogador, que atualmente carrega o peso de uma nação nos ombros, enquanto a Argentina busca defender seu título mundial. Quer Messi venha a levantar mais um troféu ou simplesmente aproveitar o sucesso de bilheteria neste mês de julho, seu status como ícone cultural global permanece indiscutível.