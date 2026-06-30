VÍDEO: Lionel Messi encontra Tom Holland em um novo e hilário vídeo promocional do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”

O vídeo promocional chega em um momento agitado para Holland, que atualmente está promovendo seu quarto filme solo como o herói da Marvel. O ator britânico tem sido uma presença marcante durante a Copa do Mundo de 2026, tendo visitado recentemente Madri para falar tanto sobre seu filme quanto sobre seu amor pelo futebol.

Durante a viagem, ele chegou a apontar o craque do Barcelona, Lamine Yamal, como o Homem-Aranha perfeito, devido à sua agilidade e velocidade.

O retorno de Holland às telonas marca sua primeira grande aparição desde *Uncharted*, de 2022. Antes do lançamento do novo filme da Marvel, ele também está escalado para estrelar o próximo projeto de Christopher Nolan, *The Odyssey*, o que promete um verão cheio de compromissos para o ator.

Apesar da agenda lotada de filmagens, Holland mantém seu interesse pelo futebol, tendo mencionado anteriormente sua admiração por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, que é famoso por comemorar gols com uma dança inspirada na aranha.