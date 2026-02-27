VÍDEO: Lionel Messi é derrubado por invasor de campo enquanto o Inter Miami vence amistoso caótico remarcado em Porto Rico

O Herons rumou à América do Sul para uma pré-temporada, com vários jogos disputados em diferentes países. Eles cumpriram a promessa de enfrentar o Independiente del Valle. A partida original foi adiada depois que Messi sentiu desconforto no tendão e ficou fora de ação.
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro conseguiu entrar em campo em Bayamon, mas teve sorte de escapar de outra lesão inoportuna. Ele foi derrubado no chão em um determinado momento, depois de ver vários torcedores empolgados pularem a cerca publicitária e correrem pelo campo.