Lionel Messi pitch invader Inter Miami Independiente del Valle 2026Getty/YouTube
Chris Burton

VÍDEO: Lionel Messi é derrubado por invasor de campo enquanto o Inter Miami vence amistoso caótico remarcado em Porto Rico

Lionel Messi foi derrubado no gramado por um torcedor que invadiu o campo durante o caótico amistoso entre o Inter Miami e o Independiente del Valle. Os vencedores da MLS Cup deveriam enfrentar os adversários equatorianos em 13 de fevereiro, mas a partida teve que ser remarcada. Ela acabou sendo realizada em Porto Rico, em 26 de fevereiro, com o argentino Messi, considerado o maior jogador de todos os tempos, entre as estrelas em campo.

  • Messi derrubado no chão em amistoso remarcado

    O Herons rumou à América do Sul para uma pré-temporada, com vários jogos disputados em diferentes países. Eles cumpriram a promessa de enfrentar o Independiente del Valle. A partida original foi adiada depois que Messi sentiu desconforto no tendão e ficou fora de ação.

    O oito vezes vencedor da Bola de Ouro conseguiu entrar em campo em Bayamon, mas teve sorte de escapar de outra lesão inoportuna. Ele foi derrubado no chão em um determinado momento, depois de ver vários torcedores empolgados pularem a cerca publicitária e correrem pelo campo.

  • Assista ao vídeo

  • O caos se instala durante espetáculo em Porto Rico

    Messi e companhia deixaram a Flórida cinco dias após estrearem na MLS 2026 com uma derrota por 3 a 0 para Heung-min Son e o LAFC. Eles voltarão a jogar no campeonato nacional no domingo, quando enfrentarão o rival local Orlando City, menos de 72 horas após sua viagem a Porto Rico.

    O Inter Miami ficará feliz em voltar para casa depois de passar por um curioso espetáculo contra o Independiente del Valle. O início da partida foi adiado em uma hora devido a problemas com uniformes semelhantes, já que ambas as equipes entraram em campo com uniformes pretos. No fim, decidiu-se que o jogo aconteceria mesmo assim.

    Javier Mascherano escalou um time titular composto em grande parte por jogadores que não começaram a partida contra o LAFC. O campeão da Copa do Mundo Messi saiu do banco no intervalo e converteu um pênalti na vitória por 2 a 1 do Herons.

  • Independiente Del Valle v Inter MiamiGetty Images Sport

    Messi deve retomar suas funções na MLS antes da Copa do Mundo

    Com o estádio lotado tendo visto o ícone argentino, alguns tentaram tirar selfies com o jogador. Aos 88 minutos, os torcedores invadiram o campo e foram direto para Messi. Os seguranças não conseguiram conter os invasores, levando um deles a agarrar Messi pela cintura e derrubá-lo no chão.

    O jogador de 38 anos saiu ileso do incidente, pois rapidamente se levantou. Os seguranças conseguiram restaurar a ordem depois de ver mais torcedores entrando em campo. Messi agora está livre para se concentrar novamente nos assuntos da MLS, enquanto também conta os dias para a defesa do título da Copa do Mundo com a Argentina neste verão.

