VÍDEO: Lionel Messi é derrubado por invasor de campo enquanto o Inter Miami vence amistoso caótico remarcado em Porto Rico

Messi e companhia deixaram a Flórida cinco dias após estrearem na MLS 2026 com uma derrota por 3 a 0 para Heung-min Son e o LAFC. Eles voltarão a jogar no campeonato nacional no domingo, quando enfrentarão o rival local Orlando City, menos de 72 horas após sua viagem a Porto Rico.

O Inter Miami ficará feliz em voltar para casa depois de passar por um curioso espetáculo contra o Independiente del Valle. O início da partida foi adiado em uma hora devido a problemas com uniformes semelhantes, já que ambas as equipes entraram em campo com uniformes pretos. No fim, decidiu-se que o jogo aconteceria mesmo assim.

Javier Mascherano escalou um time titular composto em grande parte por jogadores que não começaram a partida contra o LAFC. O campeão da Copa do Mundo Messi saiu do banco no intervalo e converteu um pênalti na vitória por 2 a 1 do Herons.