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Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

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VÍDEO: Lionel Messi é abraçado e carregado por Jhohan Romana em retorno ao Inter Miami após morte do pai

L. Messi
Inter Miami CF
J. Romana
Inter Miami CF x Leon
Leon
Leagues Cup

Lionel Messi viveu um momento bizarro e comovente em seu retorno à ação pelo Inter Miami após a morte de seu pai. Durante uma partida da Leagues Cup contra o Club Leon, o zagueiro colombiano Jhohan Romana interrompeu o drible de Messi antes de erguer a lenda argentina do chão em um abraço caloroso.

  • Momento emocionante que viralizou no retorno de Messi

    Messi viveu um momento bizarro, mas tocante, em seu retorno aos gramados pelo Inter Miami na Leagues Cup de 2026. Diante da equipe mexicana Club Leon, o astro argentino se viu no centro de uma interação incomum em campo.

    Durante um ataque no segundo tempo, Messi tentou passar pelo defensor do Leon, Romana, com um drible característico. O zagueiro colombiano conseguiu parar o atacante antes de envolver Messi com os braços, levantá-lo completamente do gramado e colocá-lo de volta no chão com um largo sorriso.

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  • Um abraço descontraído em uma partida emocionante

    O abraço inesperado teve um significado genuíno diante das circunstâncias emocionais que cercavam o retorno de Messi aos gramados. O capitão do Inter Miami fazia sua primeira partida desde que se afastou após a morte de seu pai, Jorge.

    Depois de viajar recentemente de volta à sua cidade natal, Rosário, para se despedir pela última vez de seu pai, Messi retornou para liderar o Inter Miami. A reação calorosa de Romana abriu um sorriso visível no rosto do armador. Em vez de reagir com frustração após ter seu ataque interrompido, Messi apreciou o tom descontraído do momento.

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  • Inter Miami CF v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Seguindo em frente com o Inter Miami

    Com seu retorno ao futebol competitivo agora em andamento, Messi vai buscar focar em liderar o Inter Miami nesta campanha. O time da Flórida continua dependendo fortemente de seu capitão talismânico em meio a um calendário exigente. O Inter Miami agora se prepara para enfrentar o Nashville em uma partida da Major League Soccer no domingo.

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