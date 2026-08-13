Messi viveu um momento bizarro, mas tocante, em seu retorno aos gramados pelo Inter Miami na Leagues Cup de 2026. Diante da equipe mexicana Club Leon, o astro argentino se viu no centro de uma interação incomum em campo.

Durante um ataque no segundo tempo, Messi tentou passar pelo defensor do Leon, Romana, com um drible característico. O zagueiro colombiano conseguiu parar o atacante antes de envolver Messi com os braços, levantá-lo completamente do gramado e colocá-lo de volta no chão com um largo sorriso.