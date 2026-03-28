O meio-campista do Como foi o grande destaque do primeiro tempo durante o amistoso da Argentina contra a Mauritânia. Com Messi começando no banco, Paz assumiu a responsabilidade por uma cobrança de falta aos 32 minutos e executou um chute de pura qualidade. Seu chute de pé esquerdo passou zunindo pela barreira da Mauritânia, deixando o goleiro Mamadou Diop paralisado no lugar. As câmeras imediatamente focaram no banco de reservas, onde Messi observava incrédulo a técnica exibida pelo jogador de 21 anos. Paz, que vem impressionando na Europa, provou que é capaz de assumir o peso do famoso papel de camisa 10 na ausência do capitão, ampliando a vantagem da Argentina após Enzo Fernández ter aberto o placar no início da partida.
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VÍDEO: Lionel Messi assiste incrédulo enquanto Nico Paz marca um golaço de falta pela Argentina contra a Mauritânia
Paz rouba a cena com jogadas ensaiadas mágicas
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Seguindo os passos das lendas
Ao marcar em uma jogada de bola parada, Paz passou a integrar um seleto grupo de jogadores que assumiram com sucesso a responsabilidade pelas jogadas ensaiadas na ausência da estrela do Inter Miami. Ao refletir sobre seu gol após a partida, Paz manteve a humildade diante das comparações com o maior jogador de todos os tempos. “É algo com que sonhei a vida inteira. Assisti aos gols do Messi a vida inteira, mas é muito difícil [imitá-lo nas cobranças de falta]. Estávamos conversando sobre isso; a posição é mais fácil para um jogador canhoto do que para um destro. Se fosse do outro lado, o Thiago [Almada] cobraria. Me concentro em trabalhar duro todos os dias, treinar bem. Seria um sonho estar na Copa do Mundo”, afirmou o meio-campista aos repórteres.
- AFP
O que vem a seguir para Paz?
A ascensão de Paz não se limita às suas proezas com a Albiceleste. Ele tem sido uma força motriz por trás da temporada histórica do Como na Série A, onde o time ocupa atualmente a quarta posição e busca a sua primeira classificação para a Liga dos Campeões. Com 11 gols e sete assistências em 33 partidas nesta temporada, seu desenvolvimento tem sido exponencial desde que se transferiu para a Itália. Enquanto a Argentina se prepara para enfrentar a Zâmbia em seu próximo amistoso, o foco continua na seleção nacional e em garantir uma vaga definitiva ao lado de Messi.