VÍDEO: Lionel Messi assiste incrédulo enquanto Nico Paz marca um golaço de falta pela Argentina contra a Mauritânia

Ao marcar em uma jogada de bola parada, Paz passou a integrar um seleto grupo de jogadores que assumiram com sucesso a responsabilidade pelas jogadas ensaiadas na ausência da estrela do Inter Miami. Ao refletir sobre seu gol após a partida, Paz manteve a humildade diante das comparações com o maior jogador de todos os tempos. “É algo com que sonhei a vida inteira. Assisti aos gols do Messi a vida inteira, mas é muito difícil [imitá-lo nas cobranças de falta]. Estávamos conversando sobre isso; a posição é mais fácil para um jogador canhoto do que para um destro. Se fosse do outro lado, o Thiago [Almada] cobraria. Me concentro em trabalhar duro todos os dias, treinar bem. Seria um sonho estar na Copa do Mundo”, afirmou o meio-campista aos repórteres.