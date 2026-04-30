VÍDEO: Lionel Messi, "animado", apresenta-se ao elenco da UE Cornellà após a aquisição surpresa do clube catalão

Lionel Messi, que adquiriu oficialmente o UE Cornella, clube da quinta divisão espanhola, em 16 de abril, não perdeu tempo para afirmar sua influência como novo proprietário do clube. Em uma iniciativa que causou grande repercussão na região de Baix Llobregat, o ícone argentino enviou uma mensagem de vídeo pessoal ao elenco e à comissão técnica, demonstrando seu profundo compromisso com o projeto.

“Queria me apresentar e dizer a vocês que estamos aqui para crescer e ajudar no que for necessário”, disse Messi ao grupo. “Estamos muito entusiasmados com este novo projeto. Estou acompanhando e torcendo por vocês todos os fins de semana.”