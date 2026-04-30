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VÍDEO: Lionel Messi, "animado", apresenta-se ao elenco da UE Cornellà após a aquisição surpresa do clube catalão
"Estou torcendo por você todo fim de semana"
Lionel Messi, que adquiriu oficialmente o UE Cornella, clube da quinta divisão espanhola, em 16 de abril, não perdeu tempo para afirmar sua influência como novo proprietário do clube. Em uma iniciativa que causou grande repercussão na região de Baix Llobregat, o ícone argentino enviou uma mensagem de vídeo pessoal ao elenco e à comissão técnica, demonstrando seu profundo compromisso com o projeto.
“Queria me apresentar e dizer a vocês que estamos aqui para crescer e ajudar no que for necessário”, disse Messi ao grupo. “Estamos muito entusiasmados com este novo projeto. Estou acompanhando e torcendo por vocês todos os fins de semana.”
Os jogadores reagem ao proprietário, uma superestrela
Além do mero apoio financeiro, o ex-jogador do Barcelona tem demonstrado um envolvimento ativo, revelando que acompanha religiosamente o progresso da equipe pelas redes sociais. Esse nível de engajamento transformou o clima no clube, transformando um modesto time local em um assunto de destaque mundial.
O momento não poderia ser melhor; o Cornella já garantiu uma vaga nos play-offs para a promoção à Segunda RFEF com duas partidas de antecedência, proporcionando a plataforma perfeita para que a era da gestão de Messi comece com um troféu.
O novo projeto tem como objetivo
A decisão de adquirir o Cornella é vista como uma jogada estratégica em um clube reconhecido por sua base. A instituição possui uma rica história na formação de talentos de elite, tendo servido de trampolim para estrelas como Jordi Alba, Gerard Martín e Javi Puado. Ao assumir as rédeas de um “clube formador”, Messi está se posicionando como um guardião do patrimônio do futebol catalão.
O objetivo de Messi continua claro: impulsionar um crescimento progressivo e sustentável para o clube. Ao manifestar publicamente seu apoio e acompanhar cada passo da equipe, o argentino deu oficialmente início a uma era marcada por grande ambição e compromisso institucional.
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E agora?
Com os playoffs se aproximando, a pressão recai agora sobre os jogadores para que correspondam à ambição do proprietário. O objetivo de Messi é claro: uma ascensão gradual e sustentável pelas divisões do futebol espanhol. Embora os holofotes continuem firmemente voltados para a presença digital do argentino e seu apoio à distância no fim de semana, o verdadeiro teste será se seu entusiasmo poderá se traduzir em uma rápida ascensão na pirâmide do futebol espanhol.