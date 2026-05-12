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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

VÍDEO: Lamine Yamal provoca o Real Madrid com uma camisa personalizada do Barcelona na parada do título da La Liga e reitera a promessa da Liga dos Campeões

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
Barcelona x Real Madrid
La Liga

Lamine Yamal provocou o Real Madrid durante a parada de comemoração do título da La Liga do Barcelona, com uma camisa personalizada provocativa e uma postagem incisiva nas redes sociais. O jovem astro também aproveitou as comemorações para prometer aos torcedores que uma conquista da Liga dos Campeões poderia estar por vir.

  • Jogador do Barcelona provoca rivais durante a comemoração do título

    Yamal esteve no centro das comemorações do título da La Liga do Barcelona, enquanto o clube desfilava pelas ruas da Catalunha em um ônibus aberto. O jovem ponta, que perdeu a reta final da temporada devido a uma lesão no tendão da coxa — incluindo a vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid que garantiu o troféu —, juntou-se aos companheiros diante de milhares de torcedores. Yamal também aproveitou o momento para dar uma alfinetada no arquirrival Real Madrid. Durante o desfile, ele vestiu uma camisa personalizada do Barcelona com o slogan: “Graças a Deus não sou madridista.”

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  • Yamal promete glória europeia

    Apesar das brincadeiras, Yamal adotou um tom mais reflexivo ao falar com a imprensa do clube durante as comemorações. Ele destacou a importância do título após um período difícil para o clube. O jovem também colocou como meta o sucesso continental e incentivou os torcedores a acreditarem nas ambições da equipe.

    "É incrível", admitiu ele. "Eles [os torcedores] estão sempre conosco, nos dias importantes e também nos menos importantes. Este é o clube das nossas vidas. Estaremos sempre aqui por eles. Nós os amamos. Temos que valorizar cada título e cada ano que conquistamos, porque não é fácil. Passamos por alguns anos muito difíceis, mas agora estamos nos divertindo muito."

    “Você pensa que é uma segunda-feira, as pessoas em Barcelona têm trabalho, mas ainda assim estão aqui conosco. Um desfile da Liga dos Campeões? Com certeza, sim. Meus pais me ensinaram que um homem sempre cumpre sua palavra… e vamos trazer [a Liga dos Campeões] de volta para Barcelona.”

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Manter o foco na recuperação da lesão

    Apesar de ter conquistado o título da Liga, Yamal ainda enfrenta dificuldades para se recuperar da lesão. Agora, ele tem como objetivo voltar aos gramados e garantir uma vaga na seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, onde a La Furia Roja está no Grupo H ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

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