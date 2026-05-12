VÍDEO: Lamine Yamal provoca o Real Madrid com uma camisa personalizada do Barcelona na parada do título da La Liga e reitera a promessa da Liga dos Campeões

Apesar das brincadeiras, Yamal adotou um tom mais reflexivo ao falar com a imprensa do clube durante as comemorações. Ele destacou a importância do título após um período difícil para o clube. O jovem também colocou como meta o sucesso continental e incentivou os torcedores a acreditarem nas ambições da equipe.

"É incrível", admitiu ele. "Eles [os torcedores] estão sempre conosco, nos dias importantes e também nos menos importantes. Este é o clube das nossas vidas. Estaremos sempre aqui por eles. Nós os amamos. Temos que valorizar cada título e cada ano que conquistamos, porque não é fácil. Passamos por alguns anos muito difíceis, mas agora estamos nos divertindo muito."

“Você pensa que é uma segunda-feira, as pessoas em Barcelona têm trabalho, mas ainda assim estão aqui conosco. Um desfile da Liga dos Campeões? Com certeza, sim. Meus pais me ensinaram que um homem sempre cumpre sua palavra… e vamos trazer [a Liga dos Campeões] de volta para Barcelona.”