A participação de Yamal no mundo do futebol de sete ocorre em meio a uma temporada espetacular, na qual ele marcou 21 gols e deu 16 assistências pelo Barcelona. Seu excelente desempenho tem sido fundamental para levar o gigante catalão a uma vantagem de sete pontos sobre o Real Madrid na liderança da tabela da La Liga, faltando apenas oito partidas para o fim do campeonato. Essa breve pausa em uma campanha de alta pressão permitiu que o produtivo atacante demonstrasse sua imensa confiança e entretivesse a torcida.