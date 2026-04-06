A Cupra Arena transformou-se em um reduto blaugrana no dia 5 de abril, quando Yamal foi o protagonista da inovadora competição de futebol de sete organizada por Gerard Piqué. Depois de assistir da cabine VIP, o ponta desceu ao campo para cobrar com perfeição um “pênalti do presidente” contra o goleiro veterano Tomeu Nadal. Essa finalização precisa deu o impulso necessário para o La Capital garantir a vitória por 8 a 7, selada pelo gol de ouro decisivo de Sergi Vives diante da torcida hipnotizada.
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VÍDEO: Lamine Yamal marca gol em partida emocionante da Kings League, sob o olhar de seus companheiros do Barcelona, Fermín López e João Cancelo
Yamal inspira uma recuperação
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A boa fase continua
A participação de Yamal no mundo do futebol de sete ocorre em meio a uma temporada espetacular, na qual ele marcou 21 gols e deu 16 assistências pelo Barcelona. Seu excelente desempenho tem sido fundamental para levar o gigante catalão a uma vantagem de sete pontos sobre o Real Madrid na liderança da tabela da La Liga, faltando apenas oito partidas para o fim do campeonato. Essa breve pausa em uma campanha de alta pressão permitiu que o produtivo atacante demonstrasse sua imensa confiança e entretivesse a torcida.
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Prova de elite europeia
Yamal e seus companheiros do Barcelona estão voltando a concentrar-se na reta final da temporada profissional. O gigante catalão se prepara para um confronto decisivo nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, com a primeira partida marcada para 8 de abril no Camp Nou. Esta disputa europeia de alto risco será decidida seis dias depois, quando as duas equipes se enfrentarem na partida de volta no Metropolitano.