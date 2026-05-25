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Muhammad Zaki

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VÍDEO: Lamine Yamal compartilha a reação eufórica de Gavi à convocação para a Copa do Mundo da Espanha, após uma temporada marcada por lesões no Barcelona

Gavi
L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Barcelona
La Liga

Lamine Yamal deu uma amostra da emoção genuína compartilhada entre os companheiros de equipe depois que Gavi recebeu a convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026 pela Espanha. A inclusão do meio-campista do Barcelona marca o fim de uma jornada árdua de recuperação de uma grave lesão no joelho que ameaçou comprometer suas ambições internacionais.

  • O emocionante retorno de Gavi aos grandes palcos

    Yamal estava presente para testemunhar e compartilhar a alegria genuína do companheiro de equipe Gavi quando foi confirmada a convocação do meio-campista para a seleção espanhola definitiva para a Copa do Mundo de 2026. Para Gavi, o anúncio serve como a validação definitiva após uma temporada marcada por um rigoroso processo de reabilitação. O combativo jogador de 21 anos havia perdido uma parte significativa da campanha após uma lesão devastadora no joelho que exigiu cirurgia, deixando sua participação na Copa do Mundo de 2026 em dúvida por meses.

    Apesar do afastamento, a forma de Gavi desde que voltou ao meio-campo do Blaugrana conseguiu convencer o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, de que ele estava pronto para as exigências físicas de um grande torneio. Yamal estava presente quando a notícia foi divulgada e destacou o quanto a convocação significava para seu amigo íntimo após um período tão desafiador em sua jovem carreira.

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  • O domínio do Barcelona na seleção de De la Fuente

    A convocação de Gavi faz parte de uma tendência mais ampla de predominância catalã sob o comando de Luis de la Fuente, que tem contado fortemente com o núcleo do time campeão da La Liga. O Blaugrana conta com oito representantes na lista final de 26 jogadores, enquanto o arquirrival Real Madrid ficou de fora, sem nenhum jogador espanhol no elenco pela primeira vez na história da Copa do Mundo.

    Junto com Yamal e Gavi no voo para a América do Norte estão os colegas do Barça Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan Garcia e Eric Garcia.

  • gavi(C)Getty Images

    A busca da Espanha pela glória mundial

    Com o elenco já definido, a Espanha volta sua atenção para os amistosos pré-torneio contra o Iraque e o Peru. O objetivo da La Roja para o torneio de 2026 é repetir o lendário sucesso da era de 2010 e trazer o troféu para casa. Apesar da pressão do momento, De la Fuente continua confiante de que sua equipe deve ser considerada entre as principais candidatas neste verão.

    “Temos que ser cautelosos, apesar de sermos favoritos”, disse o técnico de 64 anos. “Temos que manter os pés no chão. Não me escondo disso, somos favoritos, mas estamos no mesmo nível da Inglaterra ou da França.”

    Com Gavi, de volta à forma, trazendo sua intensidade característica no meio-campo, a La Roja certamente possui a garra necessária para superar o difícil Grupo H, que conta com Uruguai, Arábia Saudita e a estreante Cabo Verde.

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