VÍDEO: Lamine Yamal compartilha a reação eufórica de Gavi à convocação para a Copa do Mundo da Espanha, após uma temporada marcada por lesões no Barcelona

Yamal estava presente para testemunhar e compartilhar a alegria genuína do companheiro de equipe Gavi quando foi confirmada a convocação do meio-campista para a seleção espanhola definitiva para a Copa do Mundo de 2026. Para Gavi, o anúncio serve como a validação definitiva após uma temporada marcada por um rigoroso processo de reabilitação. O combativo jogador de 21 anos havia perdido uma parte significativa da campanha após uma lesão devastadora no joelho que exigiu cirurgia, deixando sua participação na Copa do Mundo de 2026 em dúvida por meses.

Apesar do afastamento, a forma de Gavi desde que voltou ao meio-campo do Blaugrana conseguiu convencer o técnico da seleção nacional, Luis de la Fuente, de que ele estava pronto para as exigências físicas de um grande torneio. Yamal estava presente quando a notícia foi divulgada e destacou o quanto a convocação significava para seu amigo íntimo após um período tão desafiador em sua jovem carreira.