VÍDEO: Lágrimas de alegria! Lionel Messi segue os passos de Neymar e Cristiano Ronaldo ao deixar a emoção tomar conta depois de ver a Argentina vencer o clássico da Copa do Mundo contra o Egito, com cinco gols marcados

A Albiceleste parecia estar caminhando para uma eliminação surpreendente, já que esteve atrás dos gigantes africanos durante grande parte da noite. No entanto, Messi deu início à recuperação, balançando as redes e garantindo assim que se tornasse o primeiro jogador na história da Copa do Mundo da FIFA a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória. Sua finalização precisa aos 83 minutos empatou o placar em 2 a 2 e preparou o terreno para um final frenético.

Quando o relógio já marcava os acréscimos, Enzo Fernández subiu mais alto que todos para cabecear para o gol um cruzamento de Lautaro Martínez, completando uma virada que deixou a seleção egípcia arrasada.

Messi, que passou os minutos finais levando sua equipe para frente, caiu no gramado ao apito final, chorando ao perceber o peso da sobrevivência. Para o lendário camisa 10, essas lágrimas foram muito diferentes das derramadas por Ronaldo apenas 24 horas antes, após a eliminação de Portugal.