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VÍDEO: Lágrimas de alegria! Lionel Messi segue os passos de Neymar e Cristiano Ronaldo ao deixar a emoção tomar conta depois de ver a Argentina vencer o clássico da Copa do Mundo contra o Egito, com cinco gols marcados
Messi faz história em meio ao drama
A Albiceleste parecia estar caminhando para uma eliminação surpreendente, já que esteve atrás dos gigantes africanos durante grande parte da noite. No entanto, Messi deu início à recuperação, balançando as redes e garantindo assim que se tornasse o primeiro jogador na história da Copa do Mundo da FIFA a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória. Sua finalização precisa aos 83 minutos empatou o placar em 2 a 2 e preparou o terreno para um final frenético.
Quando o relógio já marcava os acréscimos, Enzo Fernández subiu mais alto que todos para cabecear para o gol um cruzamento de Lautaro Martínez, completando uma virada que deixou a seleção egípcia arrasada.
Messi, que passou os minutos finais levando sua equipe para frente, caiu no gramado ao apito final, chorando ao perceber o peso da sobrevivência. Para o lendário camisa 10, essas lágrimas foram muito diferentes das derramadas por Ronaldo apenas 24 horas antes, após a eliminação de Portugal.
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Polêmica e confusão na linha lateral
A partida não ficou isenta de momentos tensos, já que os minutos finais foram marcados por um confronto acirrado entre os dois bancos de reservas. O Egito ficou indignado com a recusa do árbitro em marcar um pênalti a favor de Mohamed Salah poucos instantes antes do gol da vitória da Argentina. Salah pareceu ter sido derrubado por Lisandro Martínez, mas os árbitros deixaram o jogo seguir, o que levou a uma confusão na linha lateral que resultou em punições a vários membros da comissão técnica e jogadores.
Marwan Attia recebeu um cartão amarelo à medida que os protestos egípcios se tornavam cada vez mais veementes, e o técnico também recebeu um cartão amarelo por sua reação. Um membro da comissão técnica egípcia acabou sendo expulso quando as emoções chegaram ao auge.
Os Faraós achavam que a partida deveria ter sido interrompida para uma revisão do VAR, mas o gol foi validado, deixando a equipe de Ibrahim se perguntando o que poderia ter acontecido após uma atuação tão heróica.
- AFP
Salah ficou de coração partido após uma atuação corajosa
Apesar do final amargo, o Egito conquistou muitos admiradores por uma atuação que levou os campeões mundiais ao limite absoluto. Mohamed Salah e Omar Marmoush pareciam abatidos ao apito final, tendo estado a menos de 12 minutos de garantir uma das maiores zebras da história do torneio. Sua organização defensiva disciplinada e seus contra-ataques precisos deixaram a Argentina abalada durante a maior parte da partida.
A Argentina agora segue para as quartas de final, onde buscará manter o ímpeto dessa “grande fuga”. Para Messi, as imagens de sua comemoração emocionante servirão como um momento marcante desta Copa do Mundo, ilustrando que, mesmo depois de todo o seu sucesso, a vontade de vencer com sua seleção continua tão forte quanto sempre foi. Os atuais campeões sobreviveram ao seu maior susto até agora, mas continuam em marcha.
Keane elogia o espírito de campeão
O ex-capitão do Manchester United e da República da Irlanda, Roy Keane, ficou emocionado com o espetáculo e elogiou a resiliência dos campeões mundiais. Em entrevista à ITV, Keane resumiu a montanha-russa emocional das fases eliminatórias: “Perdi a voz. Adorei. Ontem vimos lágrimas de tristeza de Ronaldo. Hoje vemos lágrimas de alegria de Messi. Eles não desistem. A qualidade dos gols foi incrível. Uau. É por isso que amamos o futebol. Absolutamente incrível.”
A vitória foi uma prova da recusa da Argentina em aceitar a derrota, mesmo depois que o Egito abriu uma vantagem de 2 a 0 com gols de Ibrahim e Zico. A tenacidade demonstrada pelos jogadores de Lionel Scaloni nos últimos 15 minutos comprovou por que eles continuam sendo o time a ser batido nesta competição. Para Messi, o sonho de defender o título continua bem vivo após uma noite de puro espetáculo.
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