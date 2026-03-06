Getty/GOAL
Traduzido por
VÍDEO: Kylian Mbappé reproduz a icônica comemoração “Siu” de Cristiano Ronaldo pela equipe juvenil do Mônaco, em um vídeo retrospectivo que marca os 10 anos desde que ele assinou seu primeiro contrato profissional
O jovem Mbappé replica seu ídolo
Nas imagens que voltaram a aparecer, é possível ver um jovem Mbappé a correr após marcar um golo, antes de saltar no ar e aterrar com a pose característica “Siu”, que ficou famosa graças a Cristiano Ronaldo. A comemoração, que se tornou uma das mais reconhecíveis no futebol durante o período em que Ronaldo jogou no Real Madrid, foi copiada por inúmeros jovens jogadores em todo o mundo.
Para Mbappé, a homenagem à lenda portuguesa não foi nenhuma surpresa. O jogador da seleção francesa sempre falou sobre Ronaldo como uma de suas maiores inspirações durante a infância. Quando criança, em Bondy, Mbappé admirava o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e sonhava em alcançar o mesmo nível no esporte.
Assista ao vídeo
O marco em Mônaco que mudou tudo
O vídeo ressurgido também chega em um momento simbólico na carreira de Mbappé. Este ano marca uma década desde que o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o AS Monaco, um passo fundamental que abriu caminho para sua rápida ascensão no futebol europeu. A academia
do Monaco desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de Mbappé, ajudando-o a progredir do futebol juvenil para o profissional. O clube lhe deu a oportunidade de mostrar seu talento ainda jovem e rapidamente reconheceu o enorme potencial que ele possuía.
- AFP
A ascensão de uma lenda
Mbappé estreou-se no Monaco com apenas 16 anos e rapidamente se afirmou como um dos jovens talentos mais promissores da Europa. A sua grande revelação aconteceu durante a temporada 2016-17, quando desempenhou um papel de destaque na campanha do Monaco que levou à conquista do título da Ligue 1 e à impressionante campanha na UEFA Champions League, que terminou nas semifinais.
Desde então, Mbappé tem alcançado um sucesso extraordinário, tanto no clube como na seleção nacional. O atacante conquistou vários troféus nacionais e desempenhou um papel fundamental na vitória da França na Copa do Mundo da FIFA 2018, consolidando seu lugar entre a elite do futebol.
Embora o vídeo viral mostre um jovem jogador comemorando como seu ídolo, ele também captura o início de uma jornada que acabaria levando Mbappé a se tornar uma das estrelas mais importantes do futebol moderno.
Publicidade