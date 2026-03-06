VÍDEO: Kylian Mbappé reproduz a icônica comemoração “Siu” de Cristiano Ronaldo pela equipe juvenil do Mônaco, em um vídeo retrospectivo que marca os 10 anos desde que ele assinou seu primeiro contrato profissional

Mbappé estreou-se no Monaco com apenas 16 anos e rapidamente se afirmou como um dos jovens talentos mais promissores da Europa. A sua grande revelação aconteceu durante a temporada 2016-17, quando desempenhou um papel de destaque na campanha do Monaco que levou à conquista do título da Ligue 1 e à impressionante campanha na UEFA Champions League, que terminou nas semifinais.

Desde então, Mbappé tem alcançado um sucesso extraordinário, tanto no clube como na seleção nacional. O atacante conquistou vários troféus nacionais e desempenhou um papel fundamental na vitória da França na Copa do Mundo da FIFA 2018, consolidando seu lugar entre a elite do futebol.

Embora o vídeo viral mostre um jovem jogador comemorando como seu ídolo, ele também captura o início de uma jornada que acabaria levando Mbappé a se tornar uma das estrelas mais importantes do futebol moderno.