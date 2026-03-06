Goal.com
VÍDEO: Kylian Mbappé reproduz a icônica comemoração “Siu” de Cristiano Ronaldo pela equipe juvenil do Mônaco, em um vídeo retrospectivo que marca os 10 anos desde que ele assinou seu primeiro contrato profissional

Um vídeo nostálgico de Kylian Mbappé ressurgiu nas redes sociais, dando aos fãs um vislumbre do astro francês muito antes de ele se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial. O vídeo mostra um Mbappé adolescente fazendo a famosa comemoração “Siu” de Cristiano Ronaldo enquanto jogava pela equipe juvenil do AS Monaco. O vídeo coincide com o 10º aniversário da assinatura do primeiro contrato profissional de Mbappé com o Monaco.

  • O jovem Mbappé replica seu ídolo

    Nas imagens que voltaram a aparecer, é possível ver um jovem Mbappé a correr após marcar um golo, antes de saltar no ar e aterrar com a pose característica “Siu”, que ficou famosa graças a Cristiano Ronaldo. A comemoração, que se tornou uma das mais reconhecíveis no futebol durante o período em que Ronaldo jogou no Real Madrid, foi copiada por inúmeros jovens jogadores em todo o mundo.
    Para Mbappé, a homenagem à lenda portuguesa não foi nenhuma surpresa. O jogador da seleção francesa sempre falou sobre Ronaldo como uma de suas maiores inspirações durante a infância. Quando criança, em Bondy, Mbappé admirava o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro e sonhava em alcançar o mesmo nível no esporte.

  • Assista ao vídeo

  • O marco em Mônaco que mudou tudo

    O vídeo ressurgido também chega em um momento simbólico na carreira de Mbappé. Este ano marca uma década desde que o atacante assinou seu primeiro contrato profissional com o AS Monaco, um passo fundamental que abriu caminho para sua rápida ascensão no futebol europeu. A academia
    do Monaco desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de Mbappé, ajudando-o a progredir do futebol juvenil para o profissional. O clube lhe deu a oportunidade de mostrar seu talento ainda jovem e rapidamente reconheceu o enorme potencial que ele possuía.

    A ascensão de uma lenda

    Mbappé estreou-se no Monaco com apenas 16 anos e rapidamente se afirmou como um dos jovens talentos mais promissores da Europa. A sua grande revelação aconteceu durante a temporada 2016-17, quando desempenhou um papel de destaque na campanha do Monaco que levou à conquista do título da Ligue 1 e à impressionante campanha na UEFA Champions League, que terminou nas semifinais.
    Desde então, Mbappé tem alcançado um sucesso extraordinário, tanto no clube como na seleção nacional. O atacante conquistou vários troféus nacionais e desempenhou um papel fundamental na vitória da França na Copa do Mundo da FIFA 2018, consolidando seu lugar entre a elite do futebol.
    Embora o vídeo viral mostre um jovem jogador comemorando como seu ídolo, ele também captura o início de uma jornada que acabaria levando Mbappé a se tornar uma das estrelas mais importantes do futebol moderno.

