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Mbappe Real Madrid GironaGetty Images
Yosua Arya

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VÍDEO: Kylian Mbappé fica com o rosto ensanguentado após ser derrubado por jogador emprestado pelo Manchester City, mas NÃO é marcado pênalti

K. Mbappe
Real Madrid
Real Madrid x Girona
Girona
La Liga

Kylian Mbappé ficou com um corte acima do olho após uma colisão no final da jogada com o zagueiro do Girona, Vitor Reis, dentro da área. Apesar do impacto ter derrubado o astro francês, o árbitro mandou o jogo seguir em frente e o VAR não interveio, deixando o Real Madrid furioso no Santiago Bernabéu.

  • Incidente no final da partida gera polêmica no Bernabéu

    O Real Madrid ficou furioso após um incidente dramático no final da partida contra o Girona, pela La Liga, envolvendo Mbappé. Aos 88 minutos, o atacante francês avançou para dentro da área antes de colidir com Reis, jogador emprestado pelo Manchester City. Mbappé pareceu ser atingido pelo braço estendido e pelo cotovelo do zagueiro, o que o fez cair no chão. O impacto deixou o atacante com um corte visível acima do olho direito, que exigiu atendimento médico. Apesar dos protestos veementes dos jogadores e torcedores do Real Madrid, o árbitro Javier Alberola mandou o jogo seguir. O VAR analisou a jogada, mas optou por não intervir, o que significa que os anfitriões foram privados de um possível pênalti no final da partida. O jogo acabou terminando empatado em 1 a 1.

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  • Arbeloa fica furioso com as decisões da arbitragem

    O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, criticou abertamente os árbitros após a partida, insistindo que a falta sobre Mbappé foi claramente um pênalti.

    “É pênalti aqui e na lua”, disse Arbeloa aos repórteres. “E é só mais um. Outro. É o que temos, é o que é. Nem eu nem ninguém entende isso. O VAR intervém quando é conveniente e, quando não é, não intervém.”

    “Já disse isso ontem, e vocês conhecem minha opinião. Esses acontecimentos confirmam isso. É uma falta clara. Kylian sofreu uma falta no primeiro tempo que foi ainda menor. Temos tido muitos problemas com os árbitros. Com este aqui, em Maiorca... É a mesma história de sempre.”

  • E agora?

    Com o empate, o Real Madrid fica seis pontos atrás do líder da La Liga, o Barcelona, que ainda tem um jogo a menos. Essa diferença pode aumentar ainda mais antes do fim do fim de semana, aumentando a pressão sobre os Blancos na disputa pelo título. O Madrid precisa se recompor rapidamente enquanto se prepara para o confronto decisivo das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. A equipe viaja para a Allianz Arena na quarta-feira precisando reverter a desvantagem de 2 a 1 da primeira partida para manter vivas suas esperanças europeias.

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