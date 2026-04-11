VÍDEO: Kylian Mbappé fica com o rosto ensanguentado após ser derrubado por jogador emprestado pelo Manchester City, mas NÃO é marcado pênalti

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, criticou abertamente os árbitros após a partida, insistindo que a falta sobre Mbappé foi claramente um pênalti.

“É pênalti aqui e na lua”, disse Arbeloa aos repórteres. “E é só mais um. Outro. É o que temos, é o que é. Nem eu nem ninguém entende isso. O VAR intervém quando é conveniente e, quando não é, não intervém.”

“Já disse isso ontem, e vocês conhecem minha opinião. Esses acontecimentos confirmam isso. É uma falta clara. Kylian sofreu uma falta no primeiro tempo que foi ainda menor. Temos tido muitos problemas com os árbitros. Com este aqui, em Maiorca... É a mesma história de sempre.”