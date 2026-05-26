Baller League UK
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VÍDEO: KSI fica encharcado! Estrela do YouTube é molhada de cabeça aos pés após a vitória do Prime FC na Baller League UK
Prime FC conquista título histórico
A tão esperada final da Final Four, realizada no The O2, em Londres, proporcionou o palco perfeito para os estreantes brilharem. Olajide Olatunji, mais conhecido como KSI, viu sua equipe corresponder às imensas expectativas em torno de sua primeira campanha. As cenas animadas dos jogadores jogando água no fundador capturaram a alegria pura do momento. Comemorando o marco, a conta oficial do Instagram da Baller League UK compartilhou uma imagem de KSI mordendo sua medalha. A legenda postada dizia: “Os campeões da Baller League estão no auge”. Foi uma homenagem merecida a um clube que dominou completamente toda a competição.
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Exibição dominante na final
O caminho até o troféu exigiu que o Prime FC superasse alguns dos adversários mais difíceis da competição. A equipe iniciou sua incrível trajetória derrotando o Deportrio por 5 a 3 em uma partida emocionante, garantindo assim um confronto decisivo contra o NDL FC. Na final, o time voltou a dar um show de futebol, derrotando o NDL FC por 5 a 2 e conquistando o título. Seu adversário havia sido uma das equipes de destaque durante a fase regular, garantindo sua vaga com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o SDS FC na semifinal anterior. No entanto, o Prime FC mostrou-se muito preciso na finalização e excepcionalmente afiado nos momentos decisivos.
KSI expande seu império esportivo
Fora do ginásio, KSI continua causando um enorme impacto em todo o cenário esportivo. Como presidente da Baller League UK e cofundador da Prime FC, ele conseguiu transformar com sucesso sua influência online em uma competição dinâmica de futebol de seis. Seu portfólio esportivo está se expandindo rapidamente para além dos formatos tradicionais. A sensação da internet adquiriu recentemente uma participação no Dagenham & Redbridge, com o objetivo de levar o clube a subir na pirâmide do futebol inglês. Além disso, sua promoção Misfits Boxing revolucionou os eventos de boxe crossover globalmente, enquanto sua popular marca de bebidas continua sendo um importante parceiro estratégico para seu amado Arsenal.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Prime FC?
Após o notável triunfo em sua estreia, o Prime FC agora se concentrará em defender o título conquistado com muito esforço na próxima quarta temporada. O clube se consolidou como o time a ser batido, e as expectativas serão ainda maiores nesta nova temporada. Os torcedores podem, sem dúvida, esperar mais contratações de peso, mais opções de entretenimento e a continuidade do domínio.