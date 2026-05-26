O caminho até o troféu exigiu que o Prime FC superasse alguns dos adversários mais difíceis da competição. A equipe iniciou sua incrível trajetória derrotando o Deportrio por 5 a 3 em uma partida emocionante, garantindo assim um confronto decisivo contra o NDL FC. Na final, o time voltou a dar um show de futebol, derrotando o NDL FC por 5 a 2 e conquistando o título. Seu adversário havia sido uma das equipes de destaque durante a fase regular, garantindo sua vaga com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o SDS FC na semifinal anterior. No entanto, o Prime FC mostrou-se muito preciso na finalização e excepcionalmente afiado nos momentos decisivos.