VÍDEO: Kai Havertz coloca o Arsenal na frente e se junta a Cristiano Ronaldo no seleto grupo de jogadores que marcaram logo no início de uma final da Liga dos Campeões, com um gol contra o PSG

Havertz consolidou seu status de especialista em jogos decisivos ao abrir o placar para o Arsenal logo aos cinco minutos da final da Liga dos Campeões contra o PSG. O atacante alemão partiu pela ala esquerda e, sem ninguém para marcá-lo, avançou para dentro da área antes de mandar a bola no ângulo superior da rede.

Ao marcar na Puskas Arena, Havertz tornou-se um dos únicos três jogadores da história a marcar em uma final da Liga dos Campeões por duas equipes diferentes, juntando-se a Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid) e Mario Mandzukic (Bayern de Munique e Juventus).

O atacante alemão, que já havia marcado o gol decisivo pelo Chelsea contra o Manchester City na final de 2021, colocou os jogadores de Mikel Arteta na liderança com seu gol logo no início contra a equipe de Luis Enrique, enquanto o Arsenal busca garantir seu primeiro título continental e completar uma histórica dobradinha após o triunfo na Premier League.