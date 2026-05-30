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Khaled Mahmoud

Traduzido por

VÍDEO: Kai Havertz coloca o Arsenal na frente e se junta a Cristiano Ronaldo no seleto grupo de jogadores que marcaram logo no início de uma final da Liga dos Campeões, com um gol contra o PSG

K. Havertz
Arsenal
PSG x Arsenal
PSG
Liga dos Campeões
C. Ronaldo
M. Mandzukic
Al-Nassr
Campeonato Saudita

A busca do Arsenal pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões teve um início de sonho em Budapeste, com Kai Havertz marcando logo no início contra o Paris Saint-Germain. O jogador da seleção alemã, que ficou famoso por marcar o gol da vitória pelo Chelsea na final de 2021, inscreveu seu nome mais uma vez nos livros de história do futebol europeu.

  • Havertz entra para a elite em Budapeste

    Havertz consolidou seu status de especialista em jogos decisivos ao abrir o placar para o Arsenal logo aos cinco minutos da final da Liga dos Campeões contra o PSG. O atacante alemão partiu pela ala esquerda e, sem ninguém para marcá-lo, avançou para dentro da área antes de mandar a bola no ângulo superior da rede.

    Ao marcar na Puskas Arena, Havertz tornou-se um dos únicos três jogadores da história a marcar em uma final da Liga dos Campeões por duas equipes diferentes, juntando-se a Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid) e Mario Mandzukic (Bayern de Munique e Juventus).

    O atacante alemão, que já havia marcado o gol decisivo pelo Chelsea contra o Manchester City na final de 2021, colocou os jogadores de Mikel Arteta na liderança com seu gol logo no início contra a equipe de Luis Enrique, enquanto o Arsenal busca garantir seu primeiro título continental e completar uma histórica dobradinha após o triunfo na Premier League.

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  • Os elogios e o histórico de Enrique favorecem o Arsenal

    Enrique, que busca seu terceiro título da Liga dos Campeões como técnico, elogiou a ascensão do Arsenal antes da partida. Ele afirmou: “Não, não estou surpreso, especialmente com o que eles fizeram este ano. Eles merecem, sem dúvida, o título da Premier League. Foram a melhor equipe e a mais consistente. Nem sempre foi fácil, com o Manchester City logo atrás, mas eles mereceram o título. Arteta está lá há seis anos e meio, então conhece o time de cor e salteado.”

    A história está firmemente do lado do Arsenal, já que cada uma das últimas 11 equipes a marcar o primeiro gol em uma final da Liga dos Campeões acabou levantando o troféu. A última equipe a abrir o placar e ainda assim não conseguir o título foi o Atlético de Madrid, em 2014, quando acabou sucumbindo a uma derrota por 4 a 1 contra o Real Madrid.


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    O Arsenal busca fazer história contra os atuais campeões

    Este confronto marca a segunda participação do Arsenal em uma final da Liga dos Campeões, após a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Barcelona em 2006 — partida em que, por coincidência, os Gunners também chegaram a abrir o placar antes de perderem a vantagem. Em nítido contraste, o Paris Saint-Germain entra em campo como atual campeão, buscando revalidar o título após golear o Inter por 5 a 0 na final da última temporada.