VÍDEO: Jurgen Klopp de volta ao Liverpool! O lendário ex-técnico dos Reds está todo sorridente, vestindo um casaco esportivo e um boné do clube antes do jogo beneficente

O “Normal One” está de volta ao lugar onde tudo começou. Klopp voltou ao Liverpool esta semana para participar de um jogo beneficente de grande repercussão organizado pela Fundação LFC.

O ex-técnico dos Reds, que encerrou seu mandato de nove anos em 2024, auxiliará Sir Kenny Dalglish na comissão técnica do time das Lendas do Liverpool, que enfrentará as Lendas do Borussia Dortmund.

Klopp parecia muito animado ao chegar para o evento, vestindo com naturalidade o uniforme do clube que foi sua roupa de trabalho de terça a domingo durante 491 partidas.

Embora atualmente ocupe o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, função que assumiu em janeiro de 2025, seu coração claramente permanece no noroeste da Inglaterra. Os torcedores já inundaram as redes sociais com imagens do alemão chegando antes do pontapé inicial na tarde de sábado.