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VÍDEO: Jurgen Klopp de volta ao Liverpool! O lendário ex-técnico dos Reds está todo sorridente, vestindo um casaco esportivo e um boné do clube antes do jogo beneficente
Klopp volta ao banco de reservas de Anfield
O “Normal One” está de volta ao lugar onde tudo começou. Klopp voltou ao Liverpool esta semana para participar de um jogo beneficente de grande repercussão organizado pela Fundação LFC.
O ex-técnico dos Reds, que encerrou seu mandato de nove anos em 2024, auxiliará Sir Kenny Dalglish na comissão técnica do time das Lendas do Liverpool, que enfrentará as Lendas do Borussia Dortmund.
Klopp parecia muito animado ao chegar para o evento, vestindo com naturalidade o uniforme do clube que foi sua roupa de trabalho de terça a domingo durante 491 partidas.
Embora atualmente ocupe o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, função que assumiu em janeiro de 2025, seu coração claramente permanece no noroeste da Inglaterra. Os torcedores já inundaram as redes sociais com imagens do alemão chegando antes do pontapé inicial na tarde de sábado.
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Respondendo aos rumores sobre o Real Madrid
Enquanto a torcida de Anfield sonha com um reencontro, Klopp tem sido frequentemente associado ao cargo de treinador no Bernabéu. Rumores sugeriram que o Real Madrid teria entrado em contato com o técnico de 58 anos para substituir Álvaro Arbeloa, mas Klopp aproveitou recentemente uma coletiva de imprensa em Munique para desmentir essas notícias com sua habitual franqueza.
“Se o Real Madrid tivesse ligado, já teríamos sabido disso”, disse Klopp. “Mas isso é tudo bobagem. Eles nem sequer ligaram, nem uma vez. Nem sequer ligaram para o meu agente. Já disse isso mil vezes, mas é claro que não estou pensando nisso de forma alguma no momento. Não há motivo para isso, felizmente.”
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A porta continua aberta para o futuro
Klopp teve o cuidado de não se afastar totalmente do futebol quando deixou Merseyside, e suas últimas declarações sugerem que sua passagem pela área técnica pode ainda não ter chegado ao fim.
Mesmo com suas pesadas responsabilidades na Red Bull, o apetite pela gestão tática parece estar fervilhando sob a superfície para o homem que conquistou tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões pelo Liverpool.
“E quanto ao futuro, ainda não terminei minha carreira como técnico”, observou Klopp durante a apresentação da equipe da Magenta TV para a Copa do Mundo. “Então, quem sabe o que pode surgir nos próximos anos? Mas não há absolutamente nenhum plano nesse sentido.”